Peppa Pig es una de las caricaturas favoritas de los niños y lo mejor de todo es que forma parte de la programación de KidSiete, por lo que se puede disfrutar a través de la señal de Azteca 7. Pero en esta ocasión traemos para ti 4 ideas de muñecas de crochet para regalarles a los más pequeños, los cuales pueden desarrollar la comunicación mediante estos juguetes caseros.

Los también llamados amigurumis son piezas artesanales que son ideales para regalar a los niños, ya que su textura suave lo convierte en un buen juguete. Asimismo, puede servir como objeto decorativo e instalarlo en el cuarto y el área de juegos de la casa. Lo mejor de todo es que las puedes hacer tú misma, siempre y cuando tengas habilidad con la aguja. Cómo hacer stickers y skins caseros de Peppa Pig sin gastar mucho

Las ideas de muñecas crochet de Peppa Pig

1. Llavero: Es una opción económica porque no gastarás mucho dinero en el material y es rápida de hacer debido a que la figura es pequeña. Se pueden utilizar como recuerdos para fiestas infantiles.

Manualidades de Peppa Pig: 4 ideas para hacer muñecas de crochet para niños|Pinterest

2. Familia: El personaje principal es Peppa, pero en sus diferentes aventuras la acompaña toda su familia, por lo que merece estar en las ideas de muñecas de crochet. Integra a George, Mamá Pig y Papá Pig.

Manualidades de Peppa Pig: 4 ideas para hacer muñecas de crochet para niños|Pinterest

3. Peppa: La clásica figura de Peppa con su vestido rojo es una de las opciones infaltables para hacer una muñeca de crochet.

Manualidades de Peppa Pig: 4 ideas para hacer muñecas de crochet para niños|Pinterest

4. Mochila: Dale a tu hijo un regalo que pueda presumir a sus compañeros de la escuela. Una de las opciones es impregnar el crochet de Peppa Pig en una mochila.

Manualidades de Peppa Pig: 4 ideas para hacer muñecas de crochet para niños|Pinterest

¿Qué es el crochet?

En los últimos años, las muñecas de crochet o amigurumis se volvieron tendencia, ya que se pueden hacer caseras. Para ello, se necesita tejer a mano con la técnica japonesa de ganchillo. Las piezas artesanales pueden ser hechas de hilo o lana.

En cambio, si no eres muy habilidosa con la aguja, en internet hay venta de este tipo de muñecas. Sus precios van desde los 250 hasta los 600 pesos. El valor depende de las medidas del objeto o juguete.