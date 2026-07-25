Cómo hacer paso a paso los accesorios de pelea de las HUNTR/X de la película KPop Demon Hunters en casa

Si tienes niños en casa, lo más probable es que conozcas la película de KPop Demon Hunters, pues a poco más de un año de su estreno, esta le ha dado la vuelta al mundo, convirtiéndose en una de las más populares de los últimos años.

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Sabemos que en esta temporada, hay muchos niños de vacaciones, por lo que te compartiremos algunas recomendaciones de manualidades que puedes hacer con ellos y qué mejor que las armas características de Zoey, Rumi y Mira de la agrupación HUNTR/X, las protagonistas de esta historia llena de KPop y demonios.

¿Cómo hacer las armas de las Guerreras KPop en casa paso a paso?

Dentro de esta gran historia, cada una de Las Guerreras KPop tiene una arma característica, por lo que te explicaremos cómo hacer cada una paso a paso de manera sencilla y casera.

Cómo hacer la espada de Rumi

Como sabrás, Rumi usa una espada, por lo que te recomendamos usar un palo de madera o tubo de PVC fino.

Puedes dibujar la plantilla de la hoja de la espada y pasarla a cartón haciendo los dobleces y cortes para que tenga forma de prisma y rombo. Debes de introducir el palo de madera y pegar los bordes de cartón como pestañas.

Corta piezas de cartón para armar una pequeña caja con aberturas en los extremos y fijarla en la base de la hoja con abundante pegamento.

Para la empuñadura debes de cubrir la base del tubo con otro segmento y pintarlo de color dorado para simularla.

Por último, forra toda la hoja de cartón con vinil tornasol u holográfico para lograr el efecto de su color original.

Cómo hacer el Gok-Do de Mira

Esta es el arma más grande del grupo por lo que para su base del asta puedes utilizar un tubo hidráulico de PVC de más de un metro de largo.

Para hacer la hoja curva deberás recortar la silueta curva en cartón industrial y sacar dos copias idénticas en cartón corrugado, posteriormente pegarlas juntas haciendo una especie de "sándwich" para darle grosor. (Asegúrate de incluir un listón de madera rígido o varilla roscada por dentro como refuerzo interno).

Fija un adaptador de PVC en la base de la hoja de cartón para poder enroscar o ensamblar el asta de forma firme.

Deberás decorar el tubo de PVC pegando tiras de cartón de diferentes anchos a lo largo del mango añadiendo argollas de alambre de aluminio cerca del mango para colgar cascabeles.

Por último debes pintar toda el asta y los relieves de color dorado y cubrir la gran hoja curva con vinil tornasol holográfico para lograr su efecto único.

Cómo hacer las armas Shin-Kal de Zoey