MasterChef 24/7: Cortes en tendencia para pelo corto que te ayudarán a cocinar fresca y cómoda

Soportar las altas temperaturas de las estufas, el vapor de los hornos y la prisa constante del reloj en una cocina de alto rendimiento como MasterChef 24/7 no es tarea fácil, pues entre los sartenes humeantes y las estaciones a máxima velocidad, mantener la concentración exige libertad de movimiento y, sobre todo, máxima comodidad.

En medio de este ritmo, el cabello puede convertirse en un verdadero obstáculo si no se lleva el estilo adecuado. Por ello, los cortes de pelo corto se han consolidado como la opción estrella para cocinar con toda la frescura del mundo pero sin sin perder el estilo.

Adoptar un look práctico no significa sacrificar la elegancia. Esta temporada, tres tendencias de corte corto dominan por su versatilidad, permitiendo mantener el rostro despejado mientras se trabaja en la cocina.

Cortes de pelo corto en tendencia para el verano 2026

El clásico corte Bob

Este cote para pelo corto encabeza la lista de los favoritos por su capacidad de adaptación. Ya sea en su versión recta o ligeramente capeada, su longitud, que suele ir a la altura de la barbilla o justo por encima de los hombros, permite sujetarlo fácilmente o peinarlo hacia atrás.

Corte de pelo Mullet

Este estilo ha regresado de los años 80's con un aire moderno y renovado. Al llevar los lados más cortos y despejados, este corte garantiza una ventilación incomparable alrededor de las sienes y las orejas. Además, su longitud ligeramente más larga en la nuca aporta un toque rebelde y dinámico que no requiere peinados elaborados para lucir impecable.