Los cortes de pelo midi son tendencia para mujeres mayores de 40 años, según expertos

Los cambios de looks deben ser muy pensado debido a que una mala decisión puede llevar a que obtengamos un resultado que no queremos. Si estás pasando los 40 años pues te recomendamos realizar los cortes de pelo midi.

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Este estilo se caracteriza por ubicarse entre la mandíbula y la clavícula por lo que ha conquistado a las mujeres. Es versátil, brinda movimiento y se adapta a los distintos tipos de rostro como a su textura.

¿Por qué se recomienda el corte de pelo midi?

El corte midi es un híbrido entre una melena larga y un bob tradicional. El mismo te brinda la posibilidad de lucir elegante y cómoda. Además, puedes llevarlo de manera lacia, con ondas naturales o capas que aportan volumen y dinamismo.

Unas de las tendencias que está ganando lugar es la de llevar capas suaves, flequillos o con acabados desenfadados. Los expertos manifiestan que este tipo de corte te brinda mayor movimiento para tu melena y es la opción ideal para quienes buscan una imagen fresca, pero sin llevar a un cambio radical.

Otro motivo por el que recomiendan el corte midi es por su fácil mantenimiento. Es un estilo que requiere menos tiempo de peinado y se va adaptando con facilidad a los diferentes estilos, por lo que puedes llevar con un acabado pulido o hasta un peinado un poco más relajado.

Por último, tenemos que mencionar que esta tendencia te permite trabajar de acuerdo con las facciones de tu rostro. Así también, puedes tener en cuenta que las capas largas aportan volumen y los desfilados frontales suavizan los rasgos y resaltan los pómulos.

Todas estas ventajas hacen que los estilistas lo recomienden a las mujeres mayores de 40 años. Este es un estilo es ideal para la temporada por lo que si buscas un cambio pues esta es tu oportunidad.