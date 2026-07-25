5 ideas para hacer la espada de Rumi de KPop Demon Hunters, con papel y cartón

¿Estás preparando una fiesta de cumpleaños temática de Las Guerreras KPop o a tu hija le encanta el cosplay? A continuación te compartimos algunas ideas útiles y prácticas para replicar la espada de Rumi; estas manualidades de KPop Demon Hunters se adaptan para diferentes niveles de dificultad y no requieren un gasto muy grande.

En la película, la espada de Rumi es el arma que resulta más "convencional", en el repertorio de las Huntrix, si la comparas con la espada curva de Mira y las dagas de Zoey. Sin embargo, esto no le quita belleza ni espectacularidad: tiene un hermoso brillo con toques neón y en los tonos que predominan en la estética de la cinta.

Manualidades de KPop Demon Hunters: 5 ideas para hacer la espada de Rumi

1. De origami

Cuando ves por primera vez esta espada, no puedes creer que esté hecha de papel. Así de buena es la manualidad de este creador de contenido especializado en origami. Su tutorial es detallado para replicar el arma de Rumi y no necesitas muchos materiales, más allá de diferentes tipos de papel, pegamento y toda tu paciencia.

2. Con hojas blancas

Este es un tutorial más sencillo para lograr la espada de Rumi de Las Guerreras KPop, a partir de hojas blancas y con menos pasos para completar la manualidad. Puedes modificar el diseño o añadirle trazos a tu gusto.

3. Con cartón

Aquí tienes una idea que está hecha a partir de piezas de cartón sobrepuestas, y con elementos de decoración que fácilmente puedes sustituir por otros de tu elección o seguir al pie de la letra.

4. En miniatura

Este tutorial presenta una espada de Rumi mucho más pequeña, con la idea de que funcione como separador. Nuevamente, solamente se requirió papel y pegamento, además de colores que van difuminados.

5. Con papel metálico para decoración

Finalizamos el listado con una opción que tiene alto grado de detalle, principalmente gracias al papel metálico con el cual se envolvió la hoja de la espada. Incluso tiene los grabados que aparecen en la espada de Rumi dentro de la película.