Estos son los mejores diseños de uñas de pies para dedos cortos

La pedicura es uno de los grandes aliados a la hora hacer lucir los pies de la mejor manera. Suelen surgir dudas con respecto a qué diseños utilizar sobre todo cuando se tiene los dedos cortos.

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El estilo que elijas debe estilizar visualmente y hacer que tus dedos se vean más alargados. Los cortes deben ser limpios, líneas delgadas y colores que aporten continuidad o desvíen la atención. La forma ideal para este tipo de uñas es la squoval (cuadrada con bordes suaves) o ligeramente redonda, ya que sigue la línea natural sin acortar visualmente el dedo.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas de pies?

Diseños minimalistas y alargadores

Francés micro o minimalista: En este caso debes dejar de lado la línea gruesa tradicional, ante esto es que debes trazar una línea blanca sumamente delgada en la punta. Esto maximiza el espacio de la base de la uña y hace que el dedo luzca más largo.

Tonos Nude y Milky Nails: Utiliza los colores beige, rosados translúcidos o blancos lechosos para que se fundan con el tono de la piel. Esto crea un efecto de continuidad visual que alarga los dedos de forma inmediata.

Líneas verticales finas: Un pequeño trazo vertical o geométrico en el centro de la uña del dedo gordo rompe la horizontalidad y estiliza el pie.

Diseños con color y acentos

Rojo vibrante sólido: No caben dudas de que el rojo es un clásico indiscutible. Este color fuerte aplicado de manera uniforme en todas las uñas, logra que la atención se desvíe al tono y no en la longitud de tus dedos.

Detalles solo en el dedo gordo: Debes aplicar diseños sencillos como un marmoleado, flores diminutas o hacer detalles con papel de oro. Esto solo debe ser en la uña más grande por lo que el resto debe quedar plano para evitar recargar el pie.