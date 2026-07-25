¡ÚLTIMA HORA! Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas se lesiona durante juego de Tótem de Inmunidad

La semana de estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas continúa llevando al extremo a todos los sobrevivientes de la nueva temporada del reality show, pues luego de que apenas ayer Sebastián Yate sufriera un severo golpe de calor, en esta ocasión una integrante de la tribu de Halcones tuvo una lesión durante el juego por el Tótem de Inmunidad Grupal. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de que tanto Halcones como Jaguares se enfrentaron entre ellos para conseguir los primeros collares de Inmunidad Individual y que Aurélie Garzonio y Sheila Velázquez fueran las grandes triunfadoras del juego, llegó el turno de competir por el Tótem de Inmunidad Grupal.

Con también una galleta de avena en juego para cada integrante de la tribu ganadora, los sobrevivientes tuvieron que rodar una estructura para transportar a un compañero en un circuito hasta la estación final, en la cual les esperaba un tablero matemático a resolver; sin embargo, en una de las primeras rondas, Aurélie Garzonio sufrió una lesión que la obligó a abandonar la competencia.

Luego del triunfo de los Jaguares, debido a que consiguió primero las cinco calaveras, Aurélie habló con "Warrior" sobre la contractura que sufrió.

Cabe recordar que la tribu de los Halcones, como el equipo perdedor, tendrá que votar por uno de los suyos para ser sentenciado en el Concejo Tribal y defender su lugar en el próximo domingo de extinción.

¿Qué se puede esperar de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes en punto de las 06:30 PM y los domingos a las 6:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO.

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