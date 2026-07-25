¡Bobby Larios se convierte en el primer SENTENCIADO por el Concejo Tribal de Survivor México La Reliquia en Llamas!

Con el fin de la semana de estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas y el próximo domingo de extinción a la vuelta de la esquina, ha quedado definido el primer sentenciado que corre peligro de abandonar la extrema competencia este 26 de julio.

Bobby Larios queda sentenciado en el Concejo Tribal

Este viernes comenzó con el juego por la Inmunidad Individual, en el cual Jaguares y Halcones compitieron en un desafío que puso a prueba el equilibrio de los sobrevivientes, pues tuvieron que mantener una pequeña bola sobre una plataforma en una posición bastante incómoda durante el mayor tiempo posible.

Luego del turno de ambas tribus, tanto Aurélie Garzonio (Halcones) como Sheila Velázquez (Jaguares) consiguieron los primeros collares de la temporada, por lo que aseguraron su permanencia en Survivor México La Reliquia en Llamas.

Más tarde y tras el regreso oficial de Azalia "La Negra" Ojeda a la tribu de los Jaguares, los sobrevivientes se enfrentaron en el reto por el Tótem de Inmunidad Grupal y es que el equipo perdedor tendría que votar por uno de los suyos para ser sentenciado en el Concejo Tribal y defender su lugar en el próximo domingo de extinción.

Con también una galleta de avena en juego para cada integrante de la tribu ganadora, los sobrevivientes tuvieron que rodar una estructura para transportar a un compañero en un circuito hasta la estación final, en la cual les esperaba un tablero matemático a resolver. Con la lesión de Aurélie Garzonio, los Jaguares consiguieron cinco calaveras y se coronaron como los grandes triunfadores del reto, por lo que consiguieron el Tótem de Inmunidad Grupal.

Durante el Concejo Tribal y luego de que "Warrior" revelara la importancia de completar la Reliquia en Llamas, los Halcones definieron que Bobby Larios (con 5 votos) fuera el primer sentenciado que corre peligro de abandonar el reality show el próximo domingo.

¿Qué se puede esperar de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes en punto de las 06:30 PM y los domingos a las 6:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO.

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