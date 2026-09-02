¿Cómo hacer que el baño parezca de lujo? 3 ideas fáciles
Transforma tu baño común en un oasis elegante. Descubre 3 ideas fáciles, económicas y rápidas de aplicar para que tu baño luzca costoso con estilo de hotel
El cuarto de baño ha dejado de ser un simple espacio funcional para convertirse en un verdadero santuario de relajación y bienestar dentro del hogar. A menudo asumimos que para lograr esa estética sofisticada y pulcra se requiere una remodelación costosa o el cambio total de los azulejos.
Sin embargo, el secreto del interiorismo de alta gama no radica en el presupuesto invertido, sino en la atención estratégica a los pequeños detalles visuales y sensoriales.
Transformar la atmósfera de tu baño actual en un espacio que evoque opulencia y confort es mucho más sencillo de lo que parece. Al modificar ciertos elementos clave que saturan la vista e incorporar texturas cohesivas, puedes elevar instantáneamente el valor percibido de toda la habitación.
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¿Cómo hacer que el baño parezca de lujo?
- Unifica los envases en dispensadores estéticos
Deshazte de las botellas de plástico comerciales de colores brillantes; trasvasa el champú, acondicionador y jabón a envases idénticos de vidrio o cerámica con dosificadores elegantes.
- Apuesta por textiles pesados y monocromáticos
Reemplaza las toallas desgastadas o de diferentes estampados por juegos de toallas gruesas, preferentemente blancas o en tonos tierra neutros, enrrolladas u organizadas con precisión.
- Instala iluminación focalizada y cálida
Añade una tira de luces LED de tono cálido detrás del espejo principal o incorpora pequeñas lámparas inalámbricas recargables para eliminar la luz fría y crear un ambiente similar al de un spa.
Para poder hacer este cambio express en un fin de semana se recomienda limpar y despejar las encimeras, agrupar los accesorios en bandejas, cambiar la cortina por una de texturaa textil, en lugar de plástico transparente o delgado, que sea de una tela impermeable.
También puedes añadir un toque botánico natural, colocando una planta que resista la humedad, como un helecho o ramas de eucalipto para aportar frescura instantánea.
Cuelga los textiles con simetría, doblando las toallas o enrollándolos dentro de una canasta de mimbre, también enciente un aroma con un difusor de varillas con notas de lavanda, bambú o sándalo.