Ideas DIY: Cómo crear un centro de mesa a partir de periódicos y revistas usadas

El reciclaje se ha convertido en el primer paso hacia la promoción de la imaginación y la creatividad. Esto se debe a que esta acción, que nació para cuidar el medio ambiente, se complementó con prácticas de reutilización como lo son las denominadas ideas DIY.

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Las ideas DIY, que en inglés significan “Hazlo tú mismo”, son propuestas de manualidades que no requieren de grandes conocimientos ni herramientas especiales. Estas están enfocadas en la creación de objetos decorativos y su materia prima es, por lo general, elementos que han sido reciclados.

De periódicos a centro de mesa

Solo basta con mirar a nuestro alrededor para descubrir una gran cantidad de materiales que pueden ser reciclados. Y si a este proceso le sumamos un poco de creatividad, podremos descubrir cómo reutilizarlos y transformarlos en un objeto que decore nuestra casa.

En esta oportunidad, el foco se posa en una idea DIY que propone transformar periódicos viejos en un centro de mesa increíble y sin gastar. El papel de los diarios viejos es muy fácil de reciclar e interviene en diferentes iniciativas por su versatilidad.

¿Cómo crear un centro de mesa?

Como se mencionó anteriormente, la idea DIY protagonista de esta jornada es la creación de un centro de mesa a partir de periódicos y revistas usadas. A continuación se ofrece una guía detallada para que puedas ponerte manos a la obra y darle rienda a tu poder creativo:

Canasta tejida en espiral

Materiales: Hojas de periódico o revista, palito de brochete, cola blanca, pintura en aerosol o acrílica, cartón para la base.

Paso a paso



Enrolla las hojas en diagonal usando el palito de brochete para crear varillas finas y rígidas. Sella las puntas con pegamento. Corta dos círculos de cartón del tamaño deseado para la base y pega entre 8 y 12 varillas dispuestas en forma de estrella radiada entre ambos círculos. Toma una varilla flexible y comienza a tejer pasando de forma alterna (por delante y por detrás) entre los rayos fijados en la base. Ve añadiendo varillas insertando las puntas con un punto de cola a medida que se terminen. Al alcanzar la altura deseada, dobla las puntas de la estructura hacia adentro y séllalas. Finaliza barnizando o pintando para dar rigidez y proteger contra la humedad.

Esferas decorativas con tiras plegadas

Materiales: Revistas a color, tijeras, esferas de telgopor (o de papel maché), silicona líquida.

Paso a paso

