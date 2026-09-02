Estos son los cuidados puntuales para las canas que se vuelven amarillas o verdosas

Las canas aparecen con el paso del tiempo por lo que cada vez más mujeres optan por lucirlas con mucho orgullo. Sin embargo, el cabello blanco necesita de cuidados habituales que no solo consta de usar champú morado.

Un día para vivir | Capítulo 2: Al Despertar | Temporada 5

Los estilistas manifiestan que con el tiempo las canas comienzan a perder su color original y presentan reflejos amarillos o verdosos. Ante esta situación es importante poder usar productos que contribuyan a mantener su color.

¿Cómo cuidar las canas para conservar el color?

Es importante tener en cuenta que el pelo blanco cuenta con sus propias características y con el tiempo puede tomar tonalidades amarillentas o verdosas por lo que es importante poder utilizar los productos adecuados para obtener unas canas luminosas.

En el caso de que tengas canas amarillas o verdosas pues no solo debes usar champú morado. Si bien este producto contribuye a mantener un color limpio, no es lo único que debes utilizar.

Las señales de alerta que debes tener en cuenta son:



Textura áspera o rugosa: esta sensación se presenta cuando la cutícula se encuentra más abierta y la fibra pierde humedad con facilidad.

Presencia de frizz: si bien la humedad es un factor del frizz, pues el problema comienza cuando la fibra está porosa y desprotegida. Esto ocasiona que el cabello se electrice y pierda definición.

El cabello tarda más en secarse y se encrespa al hacerlo: ten en cuenta que las canas absorben agua rápidamente, pero no la distribuyen correctamente por lo que el cabello se siente inflado, sin forma o es más difícil de controlar.

Teniendo en cuenta esto que debes evitar los elementos que dañan a las canas:

