7 tips de manicura para dejar de morderte las uñas y lucir manos perfectas
Cómo dejar de morderte las uñas: 7 tips de manicura para lucir manos impecables.
Nuestro cuerpo es muy importante y debemos estar atentos a cada detalle para garantizar su funcionamiento, fortalecer su salud y garantizar su mantenimiento pensando en el futuro. Ningún detalle debe escapársenos y el cuidado de nuestras manos, especialmente de las uñas, es primordial.
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Desde el Instituto Mayo Clinic señalan que el cuidado de las uñas puede ayudar a prevenir muchas afecciones y es que “a veces las uñas también dan indicios de afecciones subyacentes que requieren atención médica”.
Uñas mordidas
En este punto, los expertos de esta institución remarcan que las uñas sanas son lisas, no tienen hoyuelos ni surcos, son de un solo color y no tienen manchas. Además, precisan que para mantenerlas sanas es fundamental que estén secas y limpias, usar crema humectante y aplicarles una capa protectora.
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Más allá de lo señalado, en esta oportunidad un tema es lo que demanda ciertos tips que difunden los expertos en manicura. Se trata del hábito de morderse las uñas, algo que puede dañar el lecho ungueal y es que incluso un pequeño corte junto a la uña puede permitir la entrada de gérmenes y causar una infección.
¿Cómo dejar de morderte las uñas?
Ante lo señalado, los expertos remarcan que para romper el hábito de morderse las uñas y transformar su aspecto, la clave está en cuidar la barrera física. Además, ponen de relieve la importancia de mantener la piel hidratada ya que ayuda a eliminar los "pellejitos" que tientan a morder. Es por esto que a continuación se detallan 7 tips de manicura que te ayudarán a lucir manos perfectas:
- Mantén las uñas cortas y limadas: Al eliminar el borde libre sobrante, reduces la tentación y la superficie disponible para morder. Mantén siempre una lima suave a mano.
- Aplica esmalte amargo o de sabor desagradable: Funcionan como un recordatorio consciente e inmediato cada vez que llevas las manos a la boca por inercia.
- Utiliza esmaltes semipermanentes o de gel: Al crear una capa dura y difícil de romper, proteges la uña natural, dándole tiempo para crecer sin sufrir daños.
- Hidrata cutículas y manos constantemente: Usa aceites para cutículas o crema hidratante varias veces al día. Cuando la piel alrededor de la uña está suave y sin pieles levantadas, desaparece el impulso de quitar los padrastros con los dientes.
- Lleva una manicura impecable (incluso con color llamativo): Ver tus manos bien arregladas o con un color bonito genera un freno visual y psicológico para no arruinar el trabajo realizado.
- Empuja suavemente las cutículas, nunca las cortes: Cortar las cutículas en exceso genera heridas e inflamación que incentivan a morder la zona. Usa un palito de naranjo tras aplicar aceite para mantener el contorno limpio.
- Sustituye la fijación oral por estimulación táctil: Ten a mano un objeto antiestrés (como un anillo giratorio o una pelota pequeña) para canalizar la ansiedad o el aburrimiento en los momentos en que normalmente te morderías las uñas.