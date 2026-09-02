7 tips de manicura para dejar de morderte las uñas y lucir manos perfectas

Nuestro cuerpo es muy importante y debemos estar atentos a cada detalle para garantizar su funcionamiento, fortalecer su salud y garantizar su mantenimiento pensando en el futuro. Ningún detalle debe escapársenos y el cuidado de nuestras manos, especialmente de las uñas, es primordial.

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Desde el Instituto Mayo Clinic señalan que el cuidado de las uñas puede ayudar a prevenir muchas afecciones y es que “a veces las uñas también dan indicios de afecciones subyacentes que requieren atención médica”.

Uñas mordidas

En este punto, los expertos de esta institución remarcan que las uñas sanas son lisas, no tienen hoyuelos ni surcos, son de un solo color y no tienen manchas. Además, precisan que para mantenerlas sanas es fundamental que estén secas y limpias, usar crema humectante y aplicarles una capa protectora.

Más allá de lo señalado, en esta oportunidad un tema es lo que demanda ciertos tips que difunden los expertos en manicura. Se trata del hábito de morderse las uñas, algo que puede dañar el lecho ungueal y es que incluso un pequeño corte junto a la uña puede permitir la entrada de gérmenes y causar una infección.

¿Cómo dejar de morderte las uñas?

Ante lo señalado, los expertos remarcan que para romper el hábito de morderse las uñas y transformar su aspecto, la clave está en cuidar la barrera física. Además, ponen de relieve la importancia de mantener la piel hidratada ya que ayuda a eliminar los "pellejitos" que tientan a morder. Es por esto que a continuación se detallan 7 tips de manicura que te ayudarán a lucir manos perfectas:

