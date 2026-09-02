Calendario lunar: estos son los mejores días de septiembre para cortar el cabello y que crezca fuerte

Comenzamos un nuevo mes por lo que las personas comienzan a tener en cuenta el calendario lunar para tomar ciertas decisiones. Una de las prácticas que se relaciona con la luna es la del corte de pelo debido a que se cree popularmente que depende la fase es con la velocidad y fuerza que va a crecer el cabello.

Masha y el Oso | Día de manualidades

Este noveno mes comenzó con la Luna en una etapa luminosa, pero en un proceso de disminución. Tras un período de interesantes fenómenos, la Luna nueva tendrá lugar el 11 de septiembre. Desde ese momento este satélite comienza a recuperar progresivamente su iluminación durante las semanas posteriores.

La tradición del calendario lunar nos manifiesta que para el cuidado del cabello no solo se debe elegir una fase determinada, sino que se debe tener en cuenta el movimiento descendente de la Luna. Durante este período la energía se centra en las raíces, por lo que si cortas el pelo pues se favorece el crecimiento.

¿Cuándo cortar el cabello según calendario lunar?

El “período raíz” es el momento ideal para obtener un fortalecimiento del cabello desde la base. Si bien esto no tiene un respaldo científico pues popularmente se cree que modifica el crecimiento capilar.

Si tienes pensado cortarte el pelo pues el primer día recomendado es el viernes 11 de septiembre. También puedes hacerlo el sábado 12 de septiembre y el domingo 13 de septiembre. Estas son las fechas marcadas por el calendario lunar y se suma como última instancia el lunes 14 de septiembre.

Estos cortes de pelo son fantásticos.|Canva

Así es que para los que creen en el poder de la luna, tienen cuatro días durante el mes de septiembre para poder realizar el corte de pelo ya que el periodo raíz fortalecerá el crecimiento.

Estos días son ideales para poder hacer un cambio de look y lograr que tu melena crezca muy fuerte.