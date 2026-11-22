Estamos a poco más de un mes de la llegada de la Navidad, una de las fechas más esperadas por muchas familias, y es que no sólo será un momento para reunirse y compartir un grato momento, sino también de elegir la mejor decoración. Entre esto, lo que no puede faltar son los adornos que se colocarán en los árboles de Navidad o sobre el hogar, y en lugar de gastar dinero, podrás reutilizar los rollos de papel higiénico en unos lindos moños decorativos.
Una de las tradiciones que gira en torno a Navidad es en tener adornos nuevos, ya sea para el árbol, o para el resto del hogar, por lo que las personas salen a comprar elementos decorativos para que puedan utilizar durante esta fecha. Pero, hay quienes deciden no invertir tanto dinero, sino que optan por la decoración manual, que es mucho más económico, fácil de hacer y que no requerirá de tantos elementos.
Si estás buscando un adorno para colocar en el árbol de Navidad, no hace falta gastar tanto dinero en esto, ya que gracias a una técnica muy recurrente como DIY, podrás reciclar algunos elementos, como es el caso de los rollos de papel higiénico, que se pueden usar mucho para hacer manualidades. En este caso, te compartiremos cómo hacer unos lindos moños con tubos de papel higiénico y que es muy fácil de hacer.
Materiales para los moños con tubos de papel higiénico
- Rollos vacíos de papel higiénico que constituirán la base principal del moño
- Pistola de silicona caliente que permitirá fijar los pliegues
- Cordón o cinta decorativa para embellecer los bordes
- Pequeños adornos navideños para decorar la parte central
- Cinta o cordón fino para colgar la figura en el árbol
- Tijeras para ajustar los materiales
Cómo hacer el moño con los tubos de papel higiénico
- Preparar el tubo de cartón: retirar cualquier resto de papel y comprobar que el rollo esté limpio y seco
- Formar los extremos del moño: presionar y doblar el cartón hacia adentro, trabajando sus extremos hasta conseguir una figura con dos lados similares a los de un lazo decorativo
- Ajustar la estructura: acomodar los pliegues con los dedos para que ambos lados mantengan una forma equilibrada y el cartón debe conservar firmeza para sostener detalles posteriores
- Incorporar los bordes decorativos: aplicar pequeñas cantidades de silicona caliente y colocar un cordón brillante, ayudando a destacar la forma de la figura
- Decorar el centro: agregar un pequeño adorno navideño como una flor o figura roja
- Colocar el cordón para colgar: fijar una cinta o hilo resistente en la parte superior y comprobar que el adorno quede equilibrado antes de llevarlo al árbol