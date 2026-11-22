Estamos a poco más de un mes de la llegada de la Navidad, una de las fechas más esperadas por muchas familias, y es que no sólo será un momento para reunirse y compartir un grato momento, sino también de elegir la mejor decoración. Entre esto, lo que no puede faltar son los adornos que se colocarán en los árboles de Navidad o sobre el hogar, y en lugar de gastar dinero, podrás reutilizar los rollos de papel higiénico en unos lindos moños decorativos.

Una de las tradiciones que gira en torno a Navidad es en tener adornos nuevos, ya sea para el árbol, o para el resto del hogar, por lo que las personas salen a comprar elementos decorativos para que puedan utilizar durante esta fecha. Pero, hay quienes deciden no invertir tanto dinero, sino que optan por la decoración manual, que es mucho más económico, fácil de hacer y que no requerirá de tantos elementos.

Si estás buscando un adorno para colocar en el árbol de Navidad, no hace falta gastar tanto dinero en esto, ya que gracias a una técnica muy recurrente como DIY, podrás reciclar algunos elementos, como es el caso de los rollos de papel higiénico, que se pueden usar mucho para hacer manualidades. En este caso, te compartiremos cómo hacer unos lindos moños con tubos de papel higiénico y que es muy fácil de hacer.

Materiales para los moños con tubos de papel higiénico

Rollos vacíos de papel higiénico que constituirán la base principal del moño

Pistola de silicona caliente que permitirá fijar los pliegues

Cordón o cinta decorativa para embellecer los bordes

Pequeños adornos navideños para decorar la parte central

Cinta o cordón fino para colgar la figura en el árbol

Tijeras para ajustar los materiales

Cómo hacer el moño con los tubos de papel higiénico