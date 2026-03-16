Haz este ritual de los 7 granos para que nunca falte alimento en tu casa
Hoy día las personas recomiendan este ritual para atraer abundancia, con la total certeza de que ayuda. Esto es lo que debes hacer para que sea efectivo.
Recientemente se ha colocado como una práctica-creencia bastante seguida entre las personas en general. El tema de los rituales o un respectivo ritual para atraer abundancia y prosperidad es algo a lo que cada vez se le presta más atención. Por ello, el de los 7 granos tiene bastante lógica, si es que participas en estos hábitos del mundo del esoterismo.
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¿Por qué el ritual de los 7 granos es ampliamente recomendado?
Aquí todo comienza con entender que las semillas son vistas como el símbolo más grande que hay respecto de la vida y el crecimiento. La fertilidad y el crecimiento forman parte de la forma en cómo se entendían estos alimentos, sobre todo en el ámbito familiar. Muchas veces se acumulaba todo durante las fechas de cosecha, esto para soportar los duros días de invierno.
En segundo plano, el número 7 no se trata de algo al azar, sino en representación de la perfección y la totalidad, tal como lo ven varios pensamientos y posturas de lo espiritual. Por eso utilizar 7 tipos distintos de semillas, indican la atracción de todos los aspectos posibles de abundancia. Aquí entran aspectos como la salud, el dinero, el trabajo, etcétera.
¿Cómo se prepara y cómo se hace el ritual de los 7 granos?
La realidad es que es muy sencillo de preparar y de hacer. Necesitas los granos y un frasco de vidrio limpio y transparente.
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- Granos - En este aspecto se sugieren el trigo (prosperidad), semillas de girasol (luz y energía), garbanzos (crecimiento), maíz (éxito), frijoles (estabilidad), lentejas (abundancia y longevidad) y arroz (dinero y fertilidad).
- Armado del frasco - Coloca los granos elegidos dentro del frasco de manera ordenada, creando capas visibles. Con esto, visualizarás cómo tu economía se estabiliza y se fortalece con cada línea de semillas ordenadas.
- Detalles extras - Estos pueden funcionar como elementos especiales, aunque no son obligatorios. Desde poner una hoja de laurel en el fondo del frasco o una moneda antes de empezar. Y puedes cerrar el frasco con una tapa dorada o amarrar la misma con un cordón rojo.
- Ubicación - Con la intención de siempre mantener en mente tu decreto de abundancia, colócalo en los más alto de tu cocina o cercano a la entrada de tu casa.