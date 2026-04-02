Haz este ritual con laurel para atraer abundancia en este inicio de mes

Siempre que un mes inicia, los pensamientos alrededor de los rituales indican que son oportunidades perfectas para concretar renovación de objetivos y alineación de pensamientos. En el ámbito energético, los practicantes de estos ámbitos recomiendan este ritual con laurel idóneo para este abril de 2026.

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¿Por qué este ritual con laurel es recomendado para la abundancia?

Estos días tienen una carga de pensamiento bastante amplia y con variedad de formas de entenderlo. El inicio de la primavera, la luna en sus distintas fases y el colorido que inicia con estas fechas tienen cierta importancia en el mundo esotérico. Por ello se recomienda realizar rituales, tal como el del laurel propuesto a continuación.

Según algunas tradiciones espirituales estas fechas (final y reinicio de mes) sirven para dejar atrás las energías negativas. Se busca que abril sea un mes lleno de situaciones favorables, por eso lo primordial es alinear las energías propias, lo cual tiene como elemento principal al laurel.

Esta hierba es una que ha estado relacionada con propiedades de protección, prosperidad o purificación. Y justamente eso es lo que se busca dentro de los hogares, espacios donde se realizan estos procedimientos, recordando que muchas personas los hacen por la facilidad de ejecución y elementos a utilizar.

¿Cómo se hace este ritual con laurel para atraer abundancia?

Entonces, si eres practicante o podrías empezar a interesarte por este tipo de rituales, estos son los elementos que necesitas y la manera de hacerlo… paso a paso.

Elementos

Hoja de laurel secas

Una vela blanca

Un recipiente resistente al calor

Procedimiento