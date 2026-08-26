Cómo hacer rosas eternas de listón: 6 ideas sencillas y bonitas que puedes hacer tú misma paso a paso

Las rosas eternas de listón son una de las manualidades más bonitas para regalar o decorar. Además de ser fáciles de hacer, puedes elegir los colores, el tamaño y el diseño para crear flores aesthetic que nunca se marchitan. Estas seis ideas te ayudarán a hacerlas tú misma paso a paso .

¿Cómo hacer rosas eternas de listón paso a paso?

Para comenzar, necesitarás listón satinado, tijeras, silicón caliente, palitos de madera y un encendedor. También puedes agregar cinta floral verde, tul, papel decorativo o pequeños adornos para conseguir un acabado más bonito.

Una de las técnicas más sencillas consiste en cortar varios rectángulos de listón para convertirlos en pétalos. Después, se doblan las esquinas y se fijan con silicón hasta conseguir la forma característica de una rosa. Esta técnica también permite jugar con el número de pétalos para conseguir flores más abiertas o compactas.

1. Rosa eterna clásica: Corta aproximadamente 12 o 15 piezas de listón y forma cada pétalo doblando sus esquinas hacia el centro. Puedes ayudarte de una tarjeta para conseguir que todas las piezas tengan un tamaño similar. Sella cuidadosamente los bordes con un encendedor para evitar que el listón se deshilache. Después, une los pétalos con silicón y enróllalos alrededor de un palito de madera hasta formar una rosa eterna de listón sencilla y bonita.

2. Rosa con técnica de capas: La técnica de capas permite conseguir una flor con más volumen y una apariencia más realista. Para hacerla, comienza con un pequeño centro y agrega los pétalos alrededor, procurando que cada nueva capa quede ligeramente más abierta que la anterior. Esta es precisamente una de las técnicas que puedes encontrar en el tutorial de TikTok de @aashop.acuna, donde se muestra el armado de una rosa eterna mediante capas.

3. Rosa bicolor: Si quieres hacer una manualidad más original, utiliza dos colores de listón que combinen entre sí. Puedes mezclar rosa y blanco, rojo y negro, lila y blanco o incluso tonos pastel. Prepara los pétalos de ambos colores y únelos alternadamente antes de enrollarlos. La combinación de tonalidades hará que la flor tenga un efecto más llamativo sin necesidad de agregar demasiados adornos. Una técnica similar utiliza secuencias alternadas de pétalos para crear rosas de dos colores.

Ideas de rosas eternas bicolor.|(ESPECIAL/Pinterest)

4. Mini rosas eternas: Para decorar cajas, regalos o pequeños arreglos, puedes hacer rosas eternas en tamaño mini . Solo necesitas reducir el tamaño de los pétalos y utilizar menos piezas. El procedimiento es prácticamente el mismo: corta los fragmentos de listón, forma los pétalos, fíjalos con silicón y enróllalos poco a poco. Puedes colocar varias mini rosas juntas para crear un pequeño ramo aesthetic y delicado .

Para decorar cajas, regalos o pequeños arreglos, puedes hacer . Solo necesitas reducir el tamaño de los pétalos y utilizar menos piezas. El procedimiento es prácticamente el mismo: corta los fragmentos de listón, forma los pétalos, fíjalos con silicón y enróllalos poco a poco. Puedes colocar varias mini rosas juntas para crear . 5. Rosa eterna con tallo: Si quieres que tu manualidad parezca una flor natural, agrega un tallo. Pinta un palito de madera de verde y colócalo en la base de la rosa, o utiliza alambre floral y cúbrelo con cinta floral. También puedes añadir hojas hechas con listón verde para darle mayor volumen. Este tipo de acabado es ideal para crear ramos de rosas eternas que puedes colocar en un florero o regalar en una ocasión especial.

Ideas de rosas eternas con tela.|(ESPECIAL/Pinterest)

6. Ramo aesthetic de rosas eternas: Una vez que domines la técnica, puedes hacer varias rosas y convertirlas en un ramo de listón bonito y personalizado. Combina diferentes tamaños y colores para conseguir un arreglo más dinámico. En Pinterest puedes encontrar distintas ideas para combinar rosas eternas de listón, desde ramos monocromáticos hasta diseños con papel decorativo, moños y pequeños adornos.

¿Qué tips puedes seguir para que tus rosas de listón queden bonitas?

Procura que todos los pétalos tengan medidas similares para que la rosa conserve una forma uniforme. También es importante aplicar pequeñas cantidades de silicón para evitar que se formen grumos visibles entre los pétalos.

Si buscas una apariencia más natural, coloca los pétalos interiores más juntos y abre ligeramente los exteriores. Otra opción es utilizar una copa o vaso pequeño como apoyo para dar volumen y forma a los pétalos, una técnica que también puede ayudarte a conseguir rosas de satén con mayor volumen.

Finalmente, puedes decorar el ramo con tul, papel coreano, un moño, hojas verdes o pequeños accesorios. Así, una sencilla manualidad de listón puede convertirse en un regalo personalizado que puedes conservar durante mucho tiempo.