5 ideas para hacer llaveros mini para la mochila de los Saja Boys para un fan de KPop Demon Hunters

Si hay un fan de KPop Demon Hunters en casa , unos llaveros mini inspirados en los Saja Boys pueden convertirse en un accesorio muy especial para decorar la mochila. Con cartulina, foami, cuentas, impresiones y materiales fáciles de conseguir, es posible crear diseños pequeños llenos de color y referencias al grupo.

Llaveros mini para llevar a los Saja Boys en la mochila

No necesitas gastar demasiado para conseguir un resultado llamativo. La clave está en elegir materiales ligeros, combinar colores oscuros con detalles brillantes y crear diseños pequeños que puedan colgarse fácilmente de la mochila. Estas cinco ideas pueden adaptarse para una manualidad en casa, una actividad con amigos o un regalo para un fan del K-pop .

1. Llavero mini de los Saja Boys. Puedes crear pequeñas figuras de los integrantes utilizando cartulina, foami o papel grueso. Recorta la silueta de cada personaje y agrega detalles con plumones, papel de colores o pequeñas impresiones. Después, coloca un aro metálico y una cadena corta para convertirlos en llaveros. Puedes hacer varios diseños para tener a Romance, Jinu, Baby y Mystery juntos.

Usa estos stickers para hacer llaveros de Saja Boys.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Llavero con photocard mini. Si buscas una opción sencilla, convierte una pequeña imagen inspirada en los Saja Boys en una photocard para la mochila. Imprime el diseño, pégalo sobre cartulina y cúbrelo con cinta adhesiva transparente para protegerlo. Haz un pequeño agujero en la parte superior y coloca un aro para transformarlo en un accesorio inspirado en los clásicos coleccionables del K-pop.

Si buscas una opción sencilla, convierte una pequeña imagen inspirada en los Saja Boys en una photocard para la mochila. Haz un pequeño agujero en la parte superior y coloca un aro para transformarlo en un accesorio inspirado en los clásicos coleccionables del K-pop. 3. Llavero de corazón brillante. Los corazones pueden darle un toque tierno y llamativo a la mochila. Recorta uno en foami negro, morado o plateado y decóralo con estrellas, brillantina o pequeños stickers. En el centro puedes colocar una inicial, el nombre de un integrante o una palabra relacionada con los Saja Boys. Añade una cadena corta y tendrás un llavero fácil de hacer y muy vistoso.