5 ideas para hacer llaveros mini para la mochila de los Saja Boys para un fan de KPop Demon Hunters
Con cartulina, foami, impresiones y pegamento, puedes hacer pequeños detalles llenos de color para darle personalidad a tus útiles de la escuela.
Si hay un fan de KPop Demon Hunters en casa, unos llaveros mini inspirados en los Saja Boys pueden convertirse en un accesorio muy especial para decorar la mochila. Con cartulina, foami, cuentas, impresiones y materiales fáciles de conseguir, es posible crear diseños pequeños llenos de color y referencias al grupo.
Llaveros mini para llevar a los Saja Boys en la mochila
No necesitas gastar demasiado para conseguir un resultado llamativo. La clave está en elegir materiales ligeros, combinar colores oscuros con detalles brillantes y crear diseños pequeños que puedan colgarse fácilmente de la mochila. Estas cinco ideas pueden adaptarse para una manualidad en casa, una actividad con amigos o un regalo para un fan del K-pop.
- 1. Llavero mini de los Saja Boys. Puedes crear pequeñas figuras de los integrantes utilizando cartulina, foami o papel grueso. Recorta la silueta de cada personaje y agrega detalles con plumones, papel de colores o pequeñas impresiones. Después, coloca un aro metálico y una cadena corta para convertirlos en llaveros. Puedes hacer varios diseños para tener a Romance, Jinu, Baby y Mystery juntos.
- 2. Llavero con photocard mini. Si buscas una opción sencilla, convierte una pequeña imagen inspirada en los Saja Boys en una photocard para la mochila. Imprime el diseño, pégalo sobre cartulina y cúbrelo con cinta adhesiva transparente para protegerlo. Haz un pequeño agujero en la parte superior y coloca un aro para transformarlo en un accesorio inspirado en los clásicos coleccionables del K-pop.
- 3. Llavero de corazón brillante. Los corazones pueden darle un toque tierno y llamativo a la mochila. Recorta uno en foami negro, morado o plateado y decóralo con estrellas, brillantina o pequeños stickers. En el centro puedes colocar una inicial, el nombre de un integrante o una palabra relacionada con los Saja Boys. Añade una cadena corta y tendrás un llavero fácil de hacer y muy vistoso.
- 4. Mini micrófono de los Saja Boys. Para darle una apariencia de concierto, crea un pequeño micrófono con cartón, foami y papel aluminio. Forma el cuerpo con un rollito de cartón y utiliza una bolita de papel para la parte superior. Después, decóralo con detalles plateados y oscuros. Puedes agregar una estrella o un pequeño corazón para personalizarlo y darle un toque inspirado en el K-pop.
- 5. Llavero sorpresa de los Saja Boys. Convierte la manualidad en un pequeño juego preparando varios diseños diferentes. Puedes crear mini sobres con los integrantes del grupo y dejar que el fan descubra cuál le toca. Dentro también puedes colocar una diminuta frase, un sticker o una imagen. Después, el sobre puede convertirse en un colgante para la mochila.