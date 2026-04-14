Cómo hacer el spray de citronela y lavanda para tus reuniones: huele rico y ahuyenta a los mosquitos

Los mosquitos pueden ser muy molestos cuando intentas relajarte en el jardín , especialmente en temporada de calor, que en gran parte de México comienza desde abril. Sin embargo, hay una forma de ahuyentarlos sin recurrir a químicos: preparando un spray casero de citronela y lavanda. ¿No sabes cómo hacerlo? Aquí te explico.

Las hojas de citronela y lavanda son repelentes naturales contra mosquitos y otros insectos típicos de esta época del año. Lo mejor es que puedes preparar una mezcla casera que, además de efectiva, tiene un aroma agradable para usar durante tus reuniones. 5 ideas para reemplazar la sombrilla de tu jardín por opciones más aesthetic

Te decimos cómo crear tu propio spray repelente para mosquitos.|(ESPECIAL/CANVA)

De acuerdo con la UNAM, solo necesitas hojas de estas dos plantas, hervirlas durante 20 minutos y después dejar que la mezcla se enfríe.

Una vez lista, viértela en un atomizador o rociador, agrega un chorrito de alcohol y úsala como repelente en tu jardín. También puedes aplicarla cerca de puertas y ventanas para evitar que los mosquitos entren a tu casa.

¿Qué pasa si no tienes hojas de citronela o lavanda?

También puedes hacer este repelente con aceite esencial de lavanda o citronela, si es más sencillo para ti conseguirlo. Forbes recomienda colocar 20 gotitas de aceite esencial por cada 100 mililitros de crema corporal, así podrás usarlo como un protector directo en tu piel.

¿Qué otras plantas pueden ahuyentar los mosquitos?

Las plantas que ahuyentan mosquitos son el geranio limón, la albahaca, romero, menta, citronela, ruda, clavel chino y lavanda. El Mueble recomienda usar la citronela, pues sería la más efectiva de todas.

Colocar plantas ahuyentadoras de mosquitos en casa para prevenir plagas.|(ESPECIAL/CANVA)

Puedes inluir todas en tu jardín o patio para distribuirlas y crear una especie de escudo antimosquitos que te protegerá durante la temporada de calor y las lluvias.

¿Qué enfermedades pueden transmitir los mosquitos?

Si te pica un mosquito es muy probable que te aparezca una lesión pequeña, rosada y con sensación intensa, pero también pueden transmitir enfermedades, según Kids Heath.