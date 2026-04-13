5 ideas para reemplazar la sombrilla de tu jardín por opciones más aesthetic

La sombrilla de tu jardín puede lucir mucho más hermosa de lo que imaginas, especialmente si ya tienes un patio lleno de plantas y una mesita para reuniones con amigos y familiares. Si quieres darle un toque aesthetic, puedes apostar por alguna de estas 5 ideas modernas que siempre se ven bien.

¿Cuáles son los diseños de sombrillas para jardín que se ven hermosos?

1. Velas tensadas tipo resort boho

En lugar de una sombrilla clásica, usa telas triangulares o rectangulares tensadas entre postes o muros. Da un look tipo Tulum u hotel boutique. Además, son más resistentes a las ráfagas de viento, lo que aporta un valor de seguridad y durabilidad

Ideas de sombrilla para patio aesthetic.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Pergolado con telas vaporosas

Crea una mini pérgola (puede ser de madera o incluso estructura metálica ligera) y cuelga cortinas o telas ligeras. Con el movimiento del viento, harán que se vea más aesthtic.

Ideas de sombrillas para patio.|(ESPECIAL/Pinterest)

3. Sombrilla intervenida con fibras naturales

Si no quieres eliminar la sombrilla, transfórmala la tela por lino, manta o yute, añade flecos o borlas estilo boho.

Sombrilla natural.|(ESPECIAL/Pinterest)

4. Estructura con luces con plantas (efecto canopy)

Reutiliza la estructura de una sombrilla (sin tela) y conviértela en un punto decorativo con luces LED o guirnaldas, macetas colgantes o enredaderas.

Una idea de sombrilla aesthetic con luces.|(ESPECIAL/Pinterest)

5. Muchos paraguas de colores como sombrilla en el patio

Puedes compiar el estilo Pueblo Mágico colocando varias sombrillas pequeñas a lo largo del patio para que cubran lo más posible mientras decoran el cielo con sus colores vibrantes.

Ideas de sombrillas de colores para el patio.|(ESPECIAL/Pinterest)

Si buscas un jardín realmente aesthetic, deja de pensar en la sombrilla como objeto aislado y conviértela en parte de un concepto: boho natural, minimalista o eco-DIY. La clave está en texturas, luz cálida y materiales orgánicos.

¿Qué color de sombrilla para el jardín es más fresco?

Para tener un jardín más fresco , debes elegir una sombrilla de color neutro claro porque reflejan la luz en lugar de absorverla, según Decor Outdoor. Las mejores opciones son:

Blanco

Beige

Gris claro

Al final del día, elegir un buen diseño de sombrilla ayudará a darle un estilo diferente a tu patio. No olvides las plantas para drle ese estilo que tanto quieres.