5 ideas de un jardín pequeño para que tu patio se vea aesthetic

Si tienes un patio pequeño en casa y no sabes qué hacer con él, puedes apostar por una de estas 5 ideas de jardín fáciles y de bajo presupuesto para transformarlo en un espacio de descanso, hermoso y con un look aesthetic que elevará por completo tu hogar.

¿Cuáles son las mejores ideas para arreglar un jardín?

Jardín minimalista con grava y macetas: es limpio, moderno y de bajo mantenimiento. Puedes cubrir el suelo con grava blanca o gris para que no haya menos insectos y esto ayudará a reflejar la luz haciendo que se vea más grande. Coloca macetas de barro o cemento con plantas resistentes como las suculentas, las sansevieria o el cáctus porque sobreviven con poca agua, y si añadir una silla tipo lounge o banco de madera lucirá bellísimo.

Convierte tu patio pequeño en un espacio aesthetic.|(ESPECIAL/Pinterest)

Jardín vertical con pallets reciclados: puedes aprovechar las paredes para un look verde tipo Pinterest que se ve aesthetic. Usa un pallet reciclado como jardín vertical, coloca macetas pequeñas o bolsas de cultivo como helechos, potos o hierbabuena. Si añades luces cálidas tipo guirnalda le darás un ambiente relajado.

El jardín vertical es una buena idea cuando de plano no tienes espacio para macetas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Patio boho con tapete exterior y plantas colgantes: es acogedor, relajante y perfecto para descansar. Solo debes de colocar un tapete exterior económico, agregar cojines y una mesita baja. Pon macetas colgantes para no saturar el suelo y listo. Además, puedes poner velas de citronela para repeler mosquitos.

Ideas de un jardín pequeño aesthetic con plantas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Jardín zen pequeño con piedra y fuente: será un jardín tipo japonés para atraer la buena suerte con el conocimiento del Feng Shui. Puedes usar arena o grava fina con piedras decortivas para el piso. Incluye una fuente pequeña y económica para que flulya el agua, y añade cerca una banca sencilla. Si pones plantas de bambú o bonsái, le darás un estilo único oriental.

Transforma tu patio en un pequeño jardín japonés con suerte del Feng Shui.|(ESPECIAL/Pinterest)

Jardín funcional con aromáticas (bonito + útil): es el estilo más estético y práctico para aromaterapia. Puedes combinar plantas verdes con flores pequeñas. Si añades una silla plegable o una banca sencilla, le darás el toque aesthetic que tanto quieres. Puedes poner lavanda, romero y albaca, según El Mueble, porque son los que más aroma sueltan. Además, según Architectural Digest, son las plantas que ahuyentan mosquitos y otros insectos de manera natural.

Jardín pequeño con flores aromáticas.|(ESPECIAL/Pinterest)

¿Qué cosas NO debes de poner en tu jardín porque se ve feo?

Una vez que tengas el jardín instalado en el patio de tu casa, hay ciertas reglas que debes seguir para mantenerlo siempre bello . Evita tener agua estancada para no atraer mosquitos, asegúrate de contar con un buen drenaje en las plantas y procura acomodar cada elemento de forma equilibrada para que el espacio no se sature.

Si tienes dudas sobre cómo empezar a decorar tu patio o qué plantas elegir, puedes apoyarte en la Inteligencia Artificial, como ChatGPT, Gemini o Grok, para obtener ideas y diseños únicos, además de los que ya te compartimos.

¿Cómo pedirle a la IA que te haga un diseño de un patio aesthetic?

Sube una foto de tu patio actual a Gemini o ChatGPT y pídile que 'aplique un estilo minimalista aesthetic con grava y plantas'. Te dará una previsualización real de cómo quedaría tu espacio antes de comprar los materiales.