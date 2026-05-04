Estos son los mejores días de mayo para cortarte el pelo

Para cortarte el pelo, puedes hacer cuando quieras, sin importar las fechas; es cierto que ciertas personas se basan en las fases lunares para ir al salón de belleza, con la principal finalidad de que con dicho cambio la melena crezca más rápido y saludable.

Es así que te detallaremos los mejores días de mayo que puedes seleccionar para ir con la estilista y solicitar un cambio de look, para que pongas a prueba esa teoría.

¿Qué día es bueno para cortarse el cabello y que crezca rápido?

Como ya lo mencionamos, entre las usuarias ha surgido la creencia de que al cortarte el pelo dependiendo de las fases lunares, puede favorecer su crecimiento; aunque no hay información científica que avale los detalles, algunos astrólogos resaltan su gran funcionamiento.

Para que lo pongas a prueba, te detallaremos los mejores días para que vayas a cortar tu melena:

9 de mayo : Hay luna menguante, por lo que su crecimiento será más lento, y sus raíces serán receptivas a los nutrientes que les apliques.

: Hay luna menguante, por lo que su crecimiento será más lento, y sus raíces serán receptivas a los nutrientes que les apliques. 23 de mayo : Con la luna creciente puede arriesgarse a cortarse el cabello, ya que su crecimiento será más rápido y fuerte, ideal para aprovechar un cambio de look.

: Con la luna creciente puede arriesgarse a cortarse el cabello, ya que su crecimiento será más rápido y fuerte, ideal para aprovechar un cambio de look. 31 de mayo: Se presentará una luna llena, por lo que, si tienes el pelo maltratado, te ayudará a tener un crecimiento sano y fuerte.

Dentro de las recomendaciones, se menciona que el 16 de mayo, que hay luna nueva, se recomienda no cortarlo; esto se debe a que se encuentra más débil, por lo que podríamos presentar una caída rápida de melena.

¿Cómo debo cuidar mi cabello después de un corte?

Aunque no lo parezca, es importante aplicar ciertos cuidados en la melena después de cortarte el pelo, con la finalidad de que el nuevo look se pueda asentar. Por lo que se recomiendan los siguientes puntos:

Lavarlo 24 a 48 horas después.

Aplicar mascarillas (1 a 2 veces por semana) y acondicionador (después de cada lavado).

Ante el uso de herramientas de calor, aplica protectores térmicos.

Para mantener la definición del peinado, se recomienda ir al salón de belleza cada 2 semanas.

Prueba con las recomendaciones anteriores para que puedas tener un buen crecimiento de la melena al ir al salón de belleza en los mejores días del mes.