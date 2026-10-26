Los 7 vegetales que ocupan poco espacio y debes sembrar en noviembre para aprovechar el frío

Para todos aquellos que son amantes de la naturaleza, tienen que saber que no sólo se puede tener todo tipo de plantas, sino que es un buen momento para sembrar vegetales, y que con la ventaja que se pueden consumir en todo el año y las podremos cosechar de forma natural. A su vez, hay algunas hortalizas que no ocupan tanto espacio, y al estar tan cerca de comenzar noviembre, los especialistas compartieron cuáles son los 7 vegetales que tienes que sembrar.

Tal como lo mencionábamos, sembrar vegetales es fundamental para el jardín y es que esto trae una gran cantidad de beneficios, y es que garantizará el consumo de alimentos frescos, nutritivos, libres de pesticidas; y porque fomentará el ahorro económico y el cuidado del medio ambiente; favoreciendo una alimentación más saludable y nos permitirá desarrollar un huerto en casa sin la necesidad de utilizar demasiados productos o agroquímicos.

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En qué consisten los mini vegetales

Se acerca un nuevo mes y esto quiere decir que es un gran momento para renovar tu jardín en casa, por lo que durante el mes de noviembre, es fundamental saber que hay una serie de vegetales que puedes llegar a sembrar y que no ocupan demasiado espacio. El motivo por el cual no ocupa tanto espacio es porque son variedades baby, la alternativa perfecta para espacios reducidos, por lo que te dejaremos cuáles son los 7 vegetales para sembrar en noviembre.

Los 7 vegetales que ocupan poco espacio y debes sembrar en noviembre

Rabanitos mini: el tiempo de cosecha va de 20 a 30 días, es el rey de las cosechas express, ocupa poco espacio en profundidad y tolera climas frescos sin problemas

Rúcula baby: sus hojas jóvenes son más suaves y menos picantes que las adultas

Zanahorias redondas mini: el tiempo de cosecha es de 50 a 60 días; requieren de suelos muy profundos y crece del tamaño de una bolita o rabanito

Espinaca baby: el tiempo de cosecha es de 30 a 40 días; adora el clima fresco y moderado