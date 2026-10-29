3 ideas para reutilizar vasos de cartón

Aunque los vasos de cartón parecen más amigables con el medio ambiente que el plástico, la realidad es que la mayoría cuenta con una fina capa interna de polietileno que impermeabilica el envase, lo que dificulta su reciclaje en las plantas convencionales.

Por ello, la mejor alternativa para reducir nuestra huella ecológica es darles una segunda vida en casa. Gracias a su rigidez, ligereza y facilidad para ser decorados, estos recipientes son lienzos perfectos para proyectos de organización y manualidades sustentables.

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Las 3 mejores formas de reutilizar vasos de cartón

Estas propuestas te ayudarán a mantener el orden en diferentes habitaciones de tu hogar utilizando materiales que ya tienes a la mano:

Organizador de escritorio modular para papelería

Reúne entre 4 y 6 vasos de cartón limpios del mismo tamaño. Forra el exterior de cada uno con papel para envolver, tela sobrante o píntalos con pintura acrílica de tus colores favoritos para ocultar los logotipos comerciales.

Organizador de escritorio modular para papelería

Una vez secos, pégalos entre sí por los costados con un poco de silicón líquido formando una colmena o fila. Puedes fijar la estructura sobre una base plana de cartón rígido para que sea más fácil moverlo de lugar.

Semilleros biodegradables para tu huerto urbano

Semilleros biodegradables para tu huerto urbano |Picasa

Con la ayuda de una aguja gruesa o la punta de unas tijeras, realiza de 2 a 3 perforaciones pequeñas en la base del vaso para garantizar un buen drenaje del agua de riego.

Llena el envase con sustrato para semilleros hasta tres cuartas partes, coloca tus semillas y humedece la tierra con un atomizador.

Cuando la plántula crezca y esté lista para el trasplante, puedes cortar el cartón con cuidado para no lastimar las raíces y pasar la planta directamente a la tierra.

Separadores de cajones para accesorios pequeños

Separadores de cajones para accesorios pequeños

Toma varios vasos de cartón y corta la parte superior para ajustar la altura de los envases a la profundidad exacta de tu cajón.

Acomoda los fondos de los vasos uno al lado del otro rellenando el interior del cajón. Estos pequeños compartimientos circulares te servirán para separar por categorías tus calcetines, relojes, anillos, ligas para el cabello o labiales, manteniéndolos siempre a la vista.

