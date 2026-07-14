Esta fue el mensaje de la influencer Marie Claire antes de morir

El mundo de las redes sociales se encuentra consternado luego que se conociera la muerte de la empresaria e influencer Marie Claire. La mujer se encargaba de compartir contenido sobre temas como el liderazgo, emprendimiento y bienestar emocional.

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Marie Claire tenía 39 años y contaba con una distinción de Forbes por ser una de las mujeres más influyentes de Centroamérica ya que era panameña. Era una mujer muy reconocida por lo que su muerte dejó un gran vacío.

¿Cuál fue la última publicación de Marie Claire?

La última publicación que realizó Marie Claire fue en su cuenta de Instagram y estuvo dirigida a sus hijos. En esta carta la mujer expresaba estar pasando un gran dolor y les pedía perdón por no poder continuar. Luego de que se conociera su muerte pues esto tomó gran relevancia y los usuarios comenzaron a replantear sobre lo importante que es la salud mental.

Esta no fue la única publicación ya que la influencer realizó un posteo en el que manifestaba haber sufrido violencia psicológica por parte de una pareja. Allí detallaba haber atravesado manipulación, humillación y descalificaciones que afectaron gravemente su bienestar emocional.

Sin dudas, las publicaciones han tomado mucha importancia últimamente por lo que los usuarios han demostrado su tristeza y acompañamiento a la familia en este difícil momento que están atravesando.

Por el momento se desconoce el motivo de la muerte de la mujer. Sin embargo, diferentes medios han manifestado que se está investigando el caso, pero una de las principales hipótesis apunta a que fue un suicidio. Esto no está confirmado ya que el informe forense no ha sido publicado y no hay causa oficial del deceso por lo que hay una investigación en curso. Solo resta esperar por el informe oficial.