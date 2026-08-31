Tips para pintar uñas cuadradas y disimular los bordes desgastados

Nuestras manos son una parte importante de nuestro cuerpo y esto no solo hace referencia a su funcionalidad. Desde que la manicura adquirió el auge del cual aún goza, las miradas se dirigen a nuestras manos cuando de analizar nuestro estilo se trata.

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Lucir uñas con colores y diseños de tendencia es lo que puede marcar la diferentes en cualquier outfit y es por eso que los esfuerzos por mantenerlas actualizadas se redoblan. En este marco, las uñas cuadradas siguen figurando entre las más elegidas, aunque pintarlas en casa puede resultar difícil si sus bordes están desgastados.

¿Cómo pintar uñas cuadradas?

Los expertos en manicura remarcan que pintar uñas cuadradas requiere marcar muy bien las líneas para mantener su forma definida. En este punto, advierten que corregir o disimular los bordes desgastados se logra con técnica de sellado y trucos visuales.

Es por lo señalado que lo primero que debemos de tomar en cuenta son los pasos de reparación y corte de nuestras uñas. La siguiente guía ayuda a que comencemos a lucir nuestras uñas cuadradas y prioricemos su cuidado:



Lima en un solo sentido: Para evitar descascaramientos en las esquinas, lima el borde libre en una sola dirección mantenida a 90 grados. Suaviza ligeramente las puntas laterales para que no se enganchen.

Desengrasa la superficie: Limpia la uña con alcohol o limpiador de uñas (cleanser) antes del esmalte para asegurar la adherencia.

Técnica de pintado para forma cuadrada

Aplica la regla de las 3 pinceladas: Una pincelada central desde la base hasta la punta y luego dos pinceladas a los lados. Sella el borde libre (Crucial): En cada capa (base, color y top coat), pasa el pincel horizontalmente por todo el filo o borde frontal de la uña. Esto encapsula el esmalte y retrasa el desgaste. Deja un micro-margen lateral: Si quieres que la uña se vea más estilizada y menos ancha, no llegues exactamente al límite de la piel en las esquinas inferiores; deja un milímetro libre a los lados.

Tips para disimular bordes desgastados

Una vez concluidos los primeros pasos, la clave para lucir tus uñas cuadradas de la mejor manera demanda poder disimular el desgaste en sus puntas. En este caso, es importante no rehacer toda la uña ya que se pueden aplicar soluciones prácticas que se detallan a continuación:

