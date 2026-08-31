Este es el electrodoméstico que puede aumentar tu factura de luz

El uso diario de cada electrodoméstico influye en el consumo de energía de una vivienda, pero algunos pueden generar un gasto mayor por permanecer funcionando durante varias horas seguidas. Aunque forman parte de la rutina, su impacto en la factura puede pasar desapercibido.

Entre los aparatos que más atención requieren se encuentra uno que permanece encendido las 24 horas, incluso cunado no se está utilizando de manera activa. Identificarlo y conocer cómo funciona puede ayudar a reducir el consumo eléctrico y evitar gastos innecesarios.

¿Cuál es el electrodoméstico que al estar encendido las 24 horas aumenta la boleta de luz?

El consumo de energía en casa puede aumentar sin que sea evidente, especialmente cuando existen electrodomésticos que permanecen funcionando durante todo el día. Aunque algunos forman parte de la rutina y parecen indispensables, mantenerlos encendidos durante muchas horas puede influir de manera considerable en la factura de luz.

Uno de los principales responsables es el refrigerador con congelador, un aparato que necesita mantenerse conectado las 24 horas para conservar los alimentos. A diferencia de otros electrodomésticos que se utilizan durante períodos específicos, este funciona de manera continua y activa su sistema de refrigeración cada vez que necesita recuperar la temperatura interna.

El gasto energético depende de diferentes factores, como el modelo, su antigüedad, la eficiencia energética, el tamaño y las condiciones en las que funciona. Un refrigerador antiguo o con un mantenimiento deficiente puede consumir más electricidad que uno moderno y eficiente.

Además, abrir constantemente la puerta permite que entre aire caliente y obliga al aparato a trabajar durante más tiempo para recuperar la temperatura adecuada. Por eso, evitar aperturas innecesarias y comprobar que los burletes sellen correctamente puede ayudar a controlar el consumo.

Mantener la temperatura adecuada y realizar una limpieza periódica también contribuye a que el equipo funcione correctamente. De esta manera, pequeños cambios en el uso cotidiano pueden ayudar a reducir el gasto energético sin dejar de utilizar un electrodoméstico esencial para el hogar.