Los juguetes antiestrés o squishy de papel mantequilla se han coronado como la manualidad favorita de las rees sociales, ya que poseen una flexibilidad, suavidad y resistencia únicas que imitan a la perfección la textura elástica de un juguete comercial.

Crear tus propios squishy apachurrables mediante el bricolaje es una excelente actividad relajante y económica que te permite plasmar tus diseños favoritos, desde comida miniatura hasta tiernos personajes, con materiales que seguro ya tienes en tu hogar.

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¿Cómo hacer un squishy de papel de mantequilla?

Trabajar con este tipo de papel es sumamente sencillo y limpio, lo que lo convierte en el lienzo perfecto tanto para niños como para adultos que aman las manualidades caseras.

Al combinar la resistencia al agua del papel con un relleno acolchado, obtienes un accesorio duradero que recupera su forma lentamente tras cada presión.

A continuación, te compartimos 3 pasos clave para hacer tu propio squishy de papel de mantequilla con un acabado resistente y profesional:

Así puedes hacer un squishy casero con papel mantequilla|Pinterest

Diseño y calcado de la figura

Dibuja o calca tu personaje favorito sobre una hoja de papel de mantequilla utilizando marcadores permanentes, asegurándote de crear dos piezas idénticas para armar la cara frontal y la trasera.

Pinta el diseño por el reverso del papel si deseas un acabado mate difuminado o por el frente con plumones con base de alcohol para que los tonos neón resalten al máximo.

Así puedes hacer un squishy con papel mantequilla en tu casa|Pinterest

Plastificado y sellado con cinta

Cubre por completo ambas caras del diseño con tiras de cinta adhesiva transparente gruesa para proteger el papel de la humedad de las manos y evitar que se rompa.

Une la pieza frontal con la trasera pegando cinta por todo el borde exterior, dejando únicamente una pequeña abertura de dos centímetros en la base para introducir el relleno.

Relleno táctil de retorno lento

Introduce bolsas de plástico de supermercado picadas en trozos pequeños, esponja de cocina picada o relleno de almohada y cierra la abertura con un último trozo de cinta adhesiva presionando para sacar el exceso de aire.

