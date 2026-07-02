Así puedes identificar si tu cabello necesita nutrición o hidratación

El cabello necesita de constantes cuidados para mantenerse sano. Es por esto que es importante poder identificar la necesidad de tu cabello para tratarlo de la mejor manera.

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Un error muy común es creer que hay una solución para todos los tipos de problemas, es por esto que es importante saber si tu cabello necesita hidratación o nutrición ya que el tratamiento es diferente.

¿Cómo saber qué necesita mi cabello?

Vamos a comenzar con la hidratación que consiste en aportar y retener agua en el interior de la fibra capilar. Si tu cabello pierde humedad pues se torna áspero, cuesta peinarlo y su apariencia es apagada. En estos casos se utiliza ácido hialurónico, aloe vera, glicerina o pantenol.

Las señales de que a tu cabello le falta hidratación son:



Se siente áspero al tacto.

Tiene frizz constante.

Luce opaco y sin brillo.

Se enreda con facilidad.

Carece de movimiento y elasticidad.

Si al mojarlo recupera temporalmente su suavidad, es probable que la falta de hidratación sea el principal problema.

Por otro lado, tenemos la nutrición que se basa en brindarle a tu cabello lípidos o aceites que ayudan a proteger y fortalecer la fibra capilar. Este tipo de tratamiento es especialmente útil para cabellos dañados por procesos químicos, herramientas de calor o factores ambientales. Aquí se utiliza aceite de argán, coco, aguacate, karité o jojoba.

Las señales de que necesitas nutrición son:



Las puntas lucen resecas o abiertas.

El cabello se rompe con facilidad.

Tiene una textura porosa.

Pierde brillo rápidamente.

Se siente rígido o quebradizo.

En estos casos, el problema no es únicamente la falta de agua, sino la pérdida de los aceites naturales que ayudan a mantener la fibra protegida.

Existe la posibilidad de que tu pelo necesite ambas cosas por lo que recomiendan alternar tratamientos hidratantes y nutritivos dentro de la rutina capilar. Es importante observar cómo responde tu cabello a los tratamientos.