5 formas de reutilizar una persiana vieja para crear detalles decorativos que nadie esperaría

Cuando una persiana es reemplazada, no necesariamente hay que tirarla a la basura, en especial si todavía está en buen estado. Esto porque hay ocasiones en las que el material se puede reutilizar para embellecer el hogar con métodos de decoración novedosos y que necesitan de poco presupuesto para verse espectaculares.

¿Cómo reutilizar una persiana? 5 formas ingeniosas para decorar la casa con materiales reciclados

Hacer manteles para la mesa con una persiana de PVC . Los modelos clásicos de persianas fabricadas en PVC son una excelente alternativa para reciclar y darle un toque muy bonito a tu casa sin gastar nada. Para muestra, los manteles para la mesa que se pueden hacer fácil y protegerán al material de derrames o quemaduras. Dependiendo del estilo que quieras darle al comedor, puedes conservar el color original o pintarlo para un toque original.



. Los nada. Para muestra, los manteles para la mesa que se pueden hacer fácil y protegerán al material de derrames o quemaduras. Dependiendo del estilo que quieras darle al comedor, puedes conservar el color original o pintarlo para un toque original. Soporte para las plantas con persianas viejas. Con las tendencias en decoración de interiores que están causando sensación en 2026



5 formas prácticas para reutilizar una persiana y embellecer tu hogar|Pinterest

Reutilizar persianas para hacer cestos multiusos . Si eres de los que disfrutan tener todo su hogar bien organizado, pero no quieres gastar en recipientes nuevos, entonces te alegrará saber que puedes hacer unos cestos muy útiles usando solamente el material de una persiana vieja o desgastada . Lo único que debes hacer, es cortar cada pieza en tiras delgadas e ir trenzando, dándole forma de recipiente para guardar todo tipo de artículos.



. Si eres de los que disfrutan tener todo su hogar bien organizado, pero no quieres gastar en recipientes nuevos, entonces te alegrará saber que . Lo único que debes hacer, es cortar cada pieza en tiras delgadas e ir trenzando, dándole forma de recipiente para guardar todo tipo de artículos. Persiana de madera vieja como organizador de cocina . El área de la cocina siempre debe lucir lindo para que se sienta armonioso y todo sea fácil de encontrar, así que un gran aliado para conseguirlo son los organizadores que sirven para poner cucharas, toallas y trapos. Lo mejor de todo es que no es indispensable que compres uno nuevo en las tiendas, sino que es posible fabricar un soporte con una persiana de madera que ya no vayas a usar, pero todavía está en buen estado para reutilizar .



. El área de la cocina siempre debe lucir lindo para que se sienta armonioso y todo sea fácil de encontrar, así que un gran aliado para conseguirlo son los organizadores que sirven para poner cucharas, toallas y trapos. Lo mejor de todo es que no es indispensable que compres uno nuevo en las tiendas, sino que . Repisas para el dormitorio con materiales reciclados. Ya sea que disfrutes coleccionar objetos pequeños o que quieras poner orden en el cuarto de tus hijos, una de las mejores ideas para reciclar persianas y transformar un espacio al instante, son las repisas que se hacen con piezas de PVC. Sujetada cada una de forma horizontal y coloca tus artículos favoritos, solamente procura que no sean demasiado pesados.

