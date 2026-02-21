inklusion logo Sitio accesible
27 ideas de decoración con luces LED: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles

Las tiras LED han tomado un gran auge en los últimos años, por lo que si optas por este tipo de iluminación, tu casa se verá más moderna

Estilo de vida

Escrito por: José Alejandro

Las luces o tiras LED se han ganado un lugar en la decoración de cada hogar o negocio, pues cada vez más con frecuencia las personas optan por este estilo de iluminación. Lo anterior, ya que resalta elementos y crea ambientes acogedores en la casa, que con estas 27 ideas de decoración se verá más moderna. Conoce cómo impacta la iluminación tu salud física y mental.

De acuerdo con un artículo del portal Algsa, las tiras LED tienen varias ventajas, como lo es su fácil instalación gracias a su diseño delgado y flexible, por lo que se pueden poner tanto en techos, paredes y muebles. Además, no gasta demasiada energía eléctrica, hay variedad de colores y tiene una larga vida. Conoce estos 7 diseños de colores para que tu sala se vea moderna y organizada.

Decoración luces LED
27 ideas de decoración con luces LED: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles|Pinterest
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles|Pinterest
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles|Pinterest
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles|Pinterest
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles|Pinterest
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles|Pinterest
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles|Pinterest
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles|Pinterest
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles|Pinterest
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles|Pinterest
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles|Pinterest
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles|Pinterest
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles|Pinterest
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles
27 ideas de decoración con luces led: puedes instalarlas en techos, marcos o debajo de los muebles|Pinterest
