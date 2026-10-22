Experta en interiorismo revela la diferencia entre acumular cosas en la casa y aprender a organizar con personalidad

Tener una casa llena de objetos no significa que tenga más personalidad. De hecho, el secreto para conseguir una decoración bonita y con estilo está en aprender a seleccionar, combinar y distribuir las piezas que cuentan una historia, sin saturar los espacios. Así puedes transformar tu hogar sin necesidad de comprar muebles nuevos ni seguir todas las tendencias.

La interiorista Olga Santos comparte esta filosofía en una entrevista publicada por El Mueble, donde destaca una idea fundamental: tener nuestras cosas a la vista no significa acumular, sino aprender a seleccionarlas y componer con ellas. La clave está en conseguir que los objetos convivan en armonía y reflejen los gustos de quienes habitan la casa.

¿Cómo decorar con personalidad sin llenar la casa de cosas?

Para conseguirlo, no hace falta deshacerse de todos los adornos ni apostar por una decoración minimalista. Lo importante es elegir qué merece ocupar un lugar protagonista. Un jarrón heredado, una fotografía especial, libros o una pieza artesanal pueden aportar carácter cuando se colocan con intención.

Agrupa los objetos por colores o materiales. Combinar cerámica, madera, vidrio y textiles puede dar riqueza visual sin generar una sensación de desorden. Procura mantener una paleta de colores que conecte las distintas piezas.

Agrupa los objetos por colores o materiales.|(Especial/Canva)

Deja espacios libres. No necesitas llenar cada repisa, mesa o rincón. El espacio vacío también forma parte de la decoración y permite que los objetos más especiales destaquen.

No necesitas llenar cada repisa, mesa o rincón. El espacio vacío también forma parte de la decoración y permite que los objetos más especiales destaquen. Conserva lo que tenga sentido para ti. Antes de incorporar un adorno, piensa si realmente te gusta, si lo utilizas o si tiene un valor sentimental.

Deja espacios libres y Conserva lo que tenga sentido para ti.|(Especial/Pinterest)

¿Qué relación tiene el desorden con la acumulación en casa?

Según un artículo de Clarín sobre el Feng Shui, guardar objetos que ya no se utilizan puede dificultar el orden cotidiano y generar una sensación de saturación en el hogar. Desde esta filosofía, la acumulación también se interpreta como una forma de energía estancada, aunque esta explicación pertenece a sus creencias y no constituye una conclusión científica.

En otra de las recomendaciones recogidas por Clarín, aprender a soltar lo innecesario y organizar las pertenencias ayuda a recuperar espacio y simplificar las rutinas. Por eso, revisar cajones, armarios y superficies puede ser un buen comienzo para renovar cualquier habitación.

¿Cómo lograr una casa elegante sin perder tu estilo?

La clave está en encontrar el equilibrio entre funcionalidad, armonía y personalidad. Como explica Architectural Digest en su guía sobre cómo decorar una casa minimalista con clase y armonía, los materiales naturales, los tonos neutros y la luz pueden ayudar a crear ambientes serenos y atemporales. Combina estos recursos con obras de arte, recuerdos y piezas que te representen: una casa con personalidad no es la que tiene más cosas, sino la que sabe darles su lugar.