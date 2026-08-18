Según las interpretaciones del Feng Shui, la mejor manera de lavar ropa usada para simbolizar una renovación energética es hacer un lavado completo con agua y jabón, dejar que las prendas se sequen por completo y exponerlas después al aire fresco y a la luz natural. La idea es asociar la limpieza física con el comienzo de una nueva etapa y evitar conservar prendas con olores, humedad o suciedad acumulada.

¿Cómo lavar la ropa usada para renovar su energía según el Feng Shui?

La consultora de Feng Shui Terah Kathryn Collins, autora de 'The Western Guide to Feng Shui for Optimal Health, Wealth and Life' destaca la importancia de eliminar el desorden y mantener los objetos del hogar en buenas condiciones. Desde esta perspectiva, las prendas que llegan de otro ambiente pueden incorporarse al hogar después de una limpieza adecuada.

El procedimiento puede ser sencillo. Lo importante es que la limpieza física de la ropa sea completa y que la persona la realice como una forma de marcar un nuevo comienzo.



Separar la ropa usada según el tipo de tejido y las indicaciones de lavado de cada prenda. Utilizar agua y detergente apropiados para eliminar suciedad, olores y residuos. Evitar mezclar prendas que puedan desteñir con otras de colores claros. Secar completamente la ropa antes de guardarla. Siempre que sea posible, aprovechar la ventilación y la luz natural para completar el proceso. Revisar la prenda antes de incorporarla al armario y reparar botones, costuras o pequeños desperfectos.

¿Por qué el agua y la luz natural se relacionan con la renovación en el Feng Shui?

El agua ocupa un lugar relevante dentro de la teoría de los 5 elementos del Feng Shui y se relaciona tradicionalmente con el movimiento, la fluidez y la renovación. Por eso, utilizar un lavado convencional puede adquirir un significado simbólico cuando se lo interpreta como una manera de comenzar de nuevo.

Después del lavado, también puede ser útil:



Ventilar las prendas antes de guardarlas.

antes de guardarlas. Aprovechar la luz natural para secarlas cuando el material lo permita.

Evitar guardar ropa húmeda, ya que puede generar malos olores y favorecer la aparición de moho.

Retirar del armario prendas rotas o que ya no se utilizan.

Mantener los cajones y estantes despejados.

En definitiva, lavar, secar y ventilar correctamente una prenda usada es la manera más sencilla de asociar su incorporación al hogar con una renovación simbólica, según algunas interpretaciones contemporáneas del Feng Shui.