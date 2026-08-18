El limpiar el piso a mano podría significar un castigo o la manera de hacerlo en siglos pasados. Pero esta práctica va más allá de mantener en buenas condiciones el hogar, pues para el Feng Shui es un proceso energético que le ayuda a las personas. Mientras que esta planta es la que debes tener en casa para evitar discusiones.

De acuerdo con un artículo del portal AD Magazine, el limpiar el piso a mano es uno de los rituales más poderosos para purificar el hogar. Si bien es un proceso de higiene, también es un método para sanar y calmar la mente de las personas que habitan una casa. En cambio, esta es la razón por la que algunas personas guardan el dinero envuelto en una hoja de laurel.

El significado del piso en el Feng Shui

En la técnica milenaria, el piso funge como una esponja que absorbe todo tipo de energías, ya sea de los habitantes o de los invitados. Es por ello que cada discusión, estrés o malas vibras se adhieren a la superficie del suelo.

Los especialistas de Feng Shui recomiendan limpiar el piso a mano por esta energética razón|Pinterest

Es por ello que limpiar el piso a mano es de las mejores maniobras, ya que puedes llegar a rincones a los que la escoba o el trapeador no pueden llegar. Lo anterior, ya que estos "residuos" se pueden convertir en energía estancada que puede afectar a la familia.

Proceso para limpiar, según el Feng Shui

El primer paso para limpiar el piso es quitar los zapatos, juguetes, cajas, ropa y otros objetos tirados que obstaculicen el paso. Lo anterior, ya que una limpieza energética requiere quitar o tirar los objetos que ya no se usen.

El segundo paso es pasar un paño húmedo por el suelo, a fin de eliminar el polvo. Lo recomendable es limpiar desde el interior hasta la puerta principal, con el objetivo de sacar de la casa la energía estancada y así liberar las malas vibras del hogar.