Cómo limpiar brochas de maquillaje con vinagre y agua: paso a paso y beneficios

Mantener las brochas de maquillaje limpias es fundamental, no solo para lograr un mejor acabado en cada aplicación, sino también para cuidar la salud de la piel. Con el uso diario, estos accesorios acumulan restos de productos, grasa natural del rostro, polvo y bacterias que pueden provocar irritaciones, brotes o infecciones cutáneas.

Entre los métodos caseros más populares para desinfectarlas se encuentra la limpieza con vinagre y agua: una solución simple, económica y efectiva que ayuda a eliminar residuos y microorganismos. Especialistas en belleza coinciden en que este procedimiento puede ser un gran aliado, siempre que se realice correctamente y con ciertas precauciones para proteger las cerdas de las brochas.

Pasos para limpiar brochas de maquillaje con vinagre y agua

El vinagre blanco es conocido por sus propiedades antibacterianas y desinfectantes. Según explica la maquilladora profesional y educadora en cosmética Carolina Dalí, este ingrediente ayuda a eliminar bacterias y a disolver restos de maquillaje acumulados en las fibras de las brochas.

Para realizar la limpieza en casa se recomienda seguir estos pasos:



Mezclar en un recipiente 2 partes de agua tibia con 1 parte de vinagre blanco. Sumergir únicamente las cerdas de la brocha en la solución durante unos segundos. Masajear suavemente las fibras con los dedos para desprender los restos de maquillaje. Enjuagar con agua tibia hasta que el líquido salga completamente limpio. Retirar el exceso de agua con una toalla limpia. Dejar secar las brochas en posición horizontal o con las cerdas hacia abajo, para evitar que el agua dañe el pegamento del mango.

Beneficios del vinagre para desinfectar brochas y precauciones a tener en cuenta

Uno de los principales beneficios del vinagre blanco es su capacidad natural para eliminar bacterias y neutralizar olores. Además, es un ingrediente accesible. Entre sus ventajas más destacadas se encuentran:



Ayuda a desinfectar las cerdas de manera efectiva.

Contribuye a remover residuos de maquillaje, grasa y polvo.

Es un método económico y fácil de aplicar en casa.

Puede prolongar la vida útil de las brochas si se utiliza correctamente.

Sin embargo, los especialistas también recomiendan tomar ciertas precauciones. La maquilladora profesional Lisa Eldridge señala que este líquido ácido debe utilizarse siempre diluido en agua, ya que en estado puro puede resultar demasiado fuerte y deteriorar las fibras, especialmente en brochas de pelo natural.

También se aconseja no dejar las brochas en remojo durante mucho tiempo, evitar que el líquido alcance la base del mango y realizar una limpieza profunda al menos 1 vez por semana si se usan con frecuencia. Aplicado con moderación y de forma correcta, el método es una alternativa práctica para mantener estas herramientas de maquillaje higienizadas, proteger la piel y mejorar el resultado final del maquillaje.