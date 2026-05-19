¿Sueñas con unos labios bien definidos, que se vean carnosos y sensuales? ¡Saber cómo delinear el arco de cupido es el secreto! Si bien lograr el delineado perfecto puede sonar como un reto verdaderamente difícil, lo cierto es que se trata de una técnica bastante sencilla y fácil de replicar. A continuación, te explicamos cómo maquillar el arco de cupido paso a paso para lucir unos labios sensacionales. ¡Dignos de un anuncio de cosméticos!

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¿Qué es el arco de cupido?

Antes de comenzar con el tutorial, es importante que identifiques tu arco de cupido, el cual está ubicado en la parte superior de los labios, justo en el centro. Este es llamado así debido a su similitud con un corazón, aunque la forma puede variar según cada persona, pues hay quienes lo tienen más definido, mientras que para otros está más redondeado, voluminoso o, incluso, sin forma. Por ello, aquí te explicamos cómo maquillarlo.

¿Cómo maquillar el arco de cupido para lucir unos labios carnosos?

Maquillar el arco de cupido es bastante sencillo. Para lograr unos labios carnosos y sensuales, primero debes preparar y unificar el tono de la zona. Esto puede hacerse con una capa fina de corrector sobre los labios, de tal modo, se oculta la línea natural para dar espacio a un trazo más libre.

El siguiente paso será el overlining, que consiste en delinear tus labios por encima de la línea natural. Al llegar al arco de cupido, deberás marcar una “X”. Esto ayudará a dar la ilusión de unos labios más grandes. Ahora bien, para lograr ese efecto “carnoso”, difumina el delineado y rellena con un tono ligeramente más claro o natural al centro.

Si bien con esto tus labios ya lucirán más grandes y carnosos, como tip extra te recomendamos iluminar con un poco de gloss transparente o brillante al centro. De tal modo, tus labios se verán más jugosos y sensuales. Aquí te compartimos un breve tutorial para que sigas el paso a paso: