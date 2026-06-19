Cómo maquillar las arrugas de la boca y disimular tu edad

El maquillaje es una gran herramienta para poder ocultar las imperfecciones que nos generan inseguridad. Es por esto que los maquilladores han develado el truco para ocultar las arrugas de la boca y disimular tu edad.

Para poder ocultar estas molestas arrugas y disimular la edad, el secreto principal es hidratas profundamente la piel y usar productos líquidos o en crema que no se acumulen en las líneas de expresión. Ten en cuenta que el exceso de polvos y los labiales mate muy secos acentúan las arrugas, por lo que debes priorizar texturas ligeras y luminosas.

¿Cómo ocultar las arrugas de la boca?

Los pasos para lograr esto son:

Preparación de la piel

Hidratación profunda: debes aplicar un contorno de ojos o un bálsamo labial hidratante alrededor de la boca antes del maquillaje.

Primer difuminador: debes utilizar una prebase facial que contenga efecto relleno o siliconada para poder causar un efecto de alisado en la superficie de la piel.

Corrección y Base Ligera

Base fluida: en este caso debes elegir bases de maquillaje hidratantes de cobertura ligera a media. No se recomienda las bases pesadas porque se cuartean las arrugas.

Técnica del corrector: el siguiente paso es aplicar un corrector un tono más claro que tu piel en los surcos nasogenianos (las líneas que van de la nariz a la boca) para iluminar la sombra que genera la arruga.

Evita el polvo: por último, no debes aplicar polvo traslúcido ya que hace que la zona se reseque y se acentúen las arrugas.

Maquillaje de Labios Rejuvenecedor