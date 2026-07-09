3 ideas útiles para aprovechar las semillas de naranja y no tirarlas

Es normal que las semillas de naranja sean las primeras en llegar al bote de basura, ya que se trata de un residuo del que normalmente desconocemos su utilidad, pero es una realidad que se trata de un tesoro que en repetidas ocasiones hemos infravalorado.

Noticias Michoacán del 9 de julio 2026

Para que dejes de tirarlas y las puedas aprovechar, te detallaremos 3 ideas útiles que puedes emplear, recomendaciones que te van a sorprender por lo fáciles que son.

¿Cómo usar las semillas de naranja?

Las semillas de naranja pueden usarse de diversas maneras, pero son pocas las personas las que realmente conocen su funcionamiento. Para que dejes de tirarlas a la basura, estas son las 3 ideas útiles en que puedes aprovechar el residuo al máximo:

Nueva planta: La principal alternativa que podemos aprovechar es para plantarlas. Para ello hay que lavarlas bien y dejarlas en remojo por un par de horas, para después meterlas en tierra adecuada.

Tostadas: Las semillas se limpian, para después tostar a temperatura baja en una sartén. Ya que adquieren ese color dorado, podemos dejarlas enfriar para su consumo.

Repelente: Para ello hay que triturar las semillas; después las hervimos en abundante agua, dejamos enfriar y usamos el spray sobre las plantas; ahuyentarás a los insectos y lograrás aromatizar tus espacios al mismo tiempo.

¿Cómo cuidar una planta de naranja en maceta?

Si tienes contemplado usar las semillas de naranja para plantar, es importante que consideres sus cuidados en maceta; de esta manera lograrás tener un mejor crecimiento del ejemplar. Toma en cuenta los siguientes aspectos:

Deben recibir luz solar directa de 6 a 8 horas.

Un sustrato con un buen drenaje.

Se fertiliza durante la primavera y verano, mientras que en otoño e invierno disminuimos su aplicación.

En las fechas de calor hay que regar cada 3 a 5 días, mientras que en invierno hay que disminuir la cantidad de agua.

Con las ideas útiles podrás aprovechar el residuo del cítrico, alternativas que te van a sorprender por su gran funcionamiento, así que no esperes más para intentar algunas de las alternativas mencionadas para ya no tirarlas.