FOTOS: Shakira cautiva con un bikini rojo a sus 49 años antes de la clausura del Mundial 2026

En los últimos días, la cantante colombiana Shakira ha dado mucho de qué hablar pues recientemente fue captada en Miami disfrutando de un merecido descanso durante su histórica gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” y uno de los puntos más llamativos es el bikini rojo que rompió las redes.

Medios estadounidenses captaron a la cantautora de 49 años con un bikini poco común luciendo su increíble forma, aunque pocas horas después la colombiana compartió un comunicado en sus redes sociales sobre algunas fotografías que han estado circulando, donde asegura que se ha hecho mal uso de su imagen.

¿Cuáles fueron las fotografías de Shakira que rompieron en redes sociales?

Poco tiempo tardaron en hacerse virales una serie de fotografías donde la colombiana descansaba en su casa de Miami, donde de acuerdo a medios estadounidenses, habrían sido tomadas previo al encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ entre Suiza y Colombia.

Los de TMZ publicando fotos de Shakira y la gente amandolas..... pic.twitter.com/ZjSGhQY716 — Pienso en ti🐺💃🏻💋 (@Pau77043) July 7, 2026

Algo que llamó la atención de sus seguidores fue los flequillos del bikini compuesto de dos partes, dejando un modelo que podría ser tendencia este verano de 2026, siendo que a través de los años, Shakira se ha vuelto un gran referente de la moda, aunque justo este punto hizo que esta compartiera unas palabras sobre algunas imágenes que no tendrían nada qué ver con ella.

¿Qué dijo Shakira sobre las imágenes de ella generadas con IA?

Fue a través de su cuenta de Instagram que Shakira compartió un breve pero contundente comunicado sobre algunas imágenes de ella que son falsas:

“En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado.

Muchas se utilizan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos”.

Ante este lamentable escenario, la intérprete de “Antología” habló sobre cómo es que ella y su equipo han manejado dicho tema, dando partida a que en la actualidad la tecnología juega un gran papel dentro de la imagen pública de las celebridades sin mostrar algunos problemas que esta puede tener.

|Imagen tomada de las historias de Instagram de Shakira (@shakira)

Shakira se prepara para la clausura del Mundial 2026

La historia de Shakira y la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ ha ido creciendo por varios años, pues desde el 2010, su música se ha vuelto un referente de unión en el mundo y fiesta futbolera, por lo que este año también presentó una canción para el torneo más importante de este deporte, así como presentarse en la inauguración en México.

Siendo una de las artistas más importantes de la actualidad, Shakira volverá a presentarse en el Show de Medio Tiempo de dicho torneo en un evento que contará con una gran cantidad de artistas como Madonna, BTS. Coldplay y Justin Bieber este 19 de julio.