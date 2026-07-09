La receta de pescado zarandeado que la Chef Isabel Carvajal llevó a clase de MasterChef 24/7

El pescado zarandeado es uno de los platillos más representativos de la cocina del Pacífico mexicano y, durante una de las clases de MasterChef 24/7, la Chef Isabel Carvajal compartió con los cocineros la forma de prepararlo para lograr un resultado lleno de sabor. La receta destaca la cocción tradicional sobre brasas, un método que aporta el característico aroma ahumado de este clásico de Nayarit. Estos son los ingredientes y cómo hacerlo.

Pescado zarandeado: la receta de la Chef Isabel como en MasterChef 24/7

El pescado zarandeado es una excelente opción para una comida familiar o una reunión al aire libre, ya que combina el intenso sabor del adobo con el toque ahumado de las brasas, dando como resultado un platillo que rinde homenaje a una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía nayarita, como lo explicó la "Maestra del fuego" de MasterChef México 2026.

Para acompañar la receta y el paso a paso, la Chef Isabel escribió: "El pescado zarandeado que hicimos en clase de @masterchefmx. Una receta ganadora. Se las comparto con mucho cariño y sería ideal que me mostraran si la hacen".

Ingredientes para el pescado (4 a 6 porciones):



1 pescado entero (pargo, huachinango o robalo) de 1.5 a 2 kg, limpio y abierto en mariposa.

Sal y pimienta al gusto.

Para el adobo:



4 cucharadas de mayonesa.

3 cucharadas de mostaza.

3 cucharadas de salsa tipo inglesa.

2 cucharadas de salsa de soya.

2 cucharadas de jugo de limón.

2 chiles guajillo secos, hidratados y sin semillas.

2 dientes de ajo.

1/4 de cebolla.

1 cucharadita de paprika o pimentón.

1/2 cucharadita de orégano.

2 cucharadas de mantequilla derretida.

La Chef Isabel Carvajal volvió a demostrar en MasterChef 24/7 que los grandes platillos tradicionales no requieren técnicas complicadas, sino ingredientes bien equilibrados y una cocción cuidadosa.|Canva

MasterChef México 2026: así se prepara el pescado zarandeado de Isabel Carvajal

Además de compartir la receta, la Chef Isabel Carvajal destacó que el auténtico sabor del pescado zarandeado se consigue cocinándolo sobre carbón, ya que el humo impregna la carne con un aroma inconfundible. También aconsejó evitar un fuego demasiado intenso para que el exterior no se queme antes de que el interior termine de cocinarse, logrando así una textura perfecta en cada bocado. "Del carbón a tu mesa, el sabor de Nayarit en cada bocado"

Paso 1. Preparar el pescado



Lava y seca el pescado.

Haz pequeños cortes sobre la carne para que absorba mejor el adobo.

Sazona con sal y pimienta.

Paso 2. Preparar el adobo



Licua los chiles guajillo, ajo, cebolla, jugo de limón, salsa inglesa, salsa de soya, mostaza, mayonesa, paprika y orégano hasta obtener una mezcla homogénea.

Incorpora la mantequilla derretida y mezcla bien.

Paso 3. Marinar



Unta el adobo por ambos lados del pescado.

Refrigera de 30 minutos a 2 horas.

Paso 4. Asar



Precalienta el asador con carbón hasta obtener brasas medianas.

Coloca el pescado en una zaranda o parrilla bien engrasada.

Cocina del lado de la piel durante 15 a 20 minutos.

Voltea y cocina de 10 a 15 minutos más, barnizando con adobo.

Estará listo cuando la carne se desprenda fácilmente (63 °C de temperatura interna).

Paso 5. Servir. Acompaña con:



Tortillas de maíz.

Arroz y frijoles.

Cebolla morada encurtida.

Pepino y limón.

Salsa mexicana o de chile de árbol.

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