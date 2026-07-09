Este es el kit básico que debes tener en tu living para tener un espacio acogedor

Con la llegada de las intensas lluvias, es usual que todos queramos tener un living cálido, un espacio acogedor en el que podamos sentirnos cómodos mientras estamos resguardados de las precipitaciones y de las bajas temperaturas.

Noticias Oaxaca del 9 de julio 2026

Para que lo puedas lograr de forma sencilla, te detallaremos el kit básico que debes conseguir para hacerlo, donde solamente vamos a aplicar unos sencillos cambios para lograr un gran resultado en nuestra estancia.

¿Cómo hacer un living acogedor fácilmente?

Para lograr que tu living tenga un aspecto cálido, es posible hacerlo agregando ciertos aditamentos básicos, aplicando sencillos cambios para mejorar su aspecto y lograr un espacio acogedor al instante. Por lo que debes tener un kit básico que cuente con los siguientes objetos:

Manta sobre el sillón: Busca aquellas opciones que sean tejidas o polar en colores neutros o tierra para tener un aspecto cálido.

Almohadones con textura: Puedes optar por lino, terciopelo o tejidos que tengan relieve para darle ese toque elegante.

Luz cálida será un factor que impulsará su aspecto; puedes aprovechar la luz natural o implementar luces LED o focos con esa tonalidad.

Las velas, además de darle un aspecto visual atractivo, le pueden agregar un aroma agradable al ambiente.

Añade una alfombra, ya que te dará calidez, en especial al momento de caminar descalzo.

Implementa materiales naturales; además de dar una sensación de tranquilidad, va a equilibrar la atmósfera.

¿Qué quiere decir un “living”?

Living es la palabra en inglés que se usa para hablar sobre la sala de estar, un espacio acogedor de descanso que se usa para relajarse o pasar el rato en algún momento del día. Incluso, dicho término en español significa “viviendo”.

Con todos los tips anteriores podrás lograr tener una habitación cálida; es un kit básico que puedes tener listo en caso de tardes lluviosas o frías. A ese paquete le puedes añadir elementos como pijamas y zapatos especiales; todo dependerá de lo que quieras.