Los 5 peinados semisueltos que debes usar en tu graduación

La graduación es una fiesta importante, generando todo tipo de dudas para las festejadas, ya que quieren lucir espectaculares en el gran evento. Una de las decisiones más difíciles es cómo van a arreglar su pelo, ya que será el encargado de resaltar su aspecto.

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Si no eres amante de los looks muy recogidos, pero al mismo tiempo no quieres llevar la melena suelta, entonces te compartiremos 5 peinados semisueltos que puedes usar para enaltecer tu apariencia.

¿Cómo debo peinarme en mi graduación?

Los peinados semisueltos son una gran alternativa para usar, ya que de esta manera evitamos los looks muy duros o que jalan mucho, permitiendo tener un aspecto elegante y cómodo al mismo tiempo. Considera las siguientes opciones para tu graduación:

Media coleta: Esta alternativa se destaca por dejar unos mechones laterales al frente, mientras que todo lo sujetas en la parte de atrás con ayuda de unos pasadores para un look más relajado.

Un medio moño: Consiste en hacer una media coleta, la cual se va a sujetar en la parte de atrás con ayuda de un moño. Para darle impacto, añade unos rulos suaves.

Trenzado: En este caso, lo que se va a realizar es una media coleta sujetada por una trenza trasera, ideal para evitar looks muy duros.

Media coleta alta: Muy al estilo de Ariana Grande, solamente hay que hacer la media coleta alta; esto le dará más impacto visual a tu look.

Algo más sencillo: Si no quieres complicarte la vida, solamente debes sujetar los laterales de tu melena con unos pasadores, mientras que lo demás de la cabellera lo dejamos así.

¿Cómo puedo embellecer mi peinado?

Considerando las opciones de peinados semisueltos, considera que es un look al que le puedes añadir accesorios, así que aprovecha la oportunidad para agregar sujetadores metálicos o con diseños, pero no te excedas con la cantidad, ya que podrías darle un aspecto muy excesivo a tu look.

No esperes más, aprovecha para usar las opciones que te recomendamos en tu graduación. Como recomendación extra, considera hacer varias pruebas semanas antes de tu fiesta, ya que podrás saber qué factores mejorar, evitando ser víctima de sorpresas de último minuto.