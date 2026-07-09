Gorro de crochet de los Saja Boys: Paso a paso para realizarlo de forma fácil y rápida

Nos encontramos en temporada de vacaciones, tiempo en el que los pequeños se encuentran en casa por lo que una de las mejores maneras de pasar las tardes es haciendo manualidades. En esta ocasión te presentamos una que es ideal si los niños aman a los Saja Boys, personajes de la exitosa película Kpop Demon Hunters, la cual consiste en hacer un gorro crochet, el cual es perfecto para que los más pequeños del hogar porten durante esta época de lluvias y frío.

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Manualidades: ¿Cómo hacer gorro crochet de los Saja Boys, de Kpop Demon Hunters?

Para realizar esta actividad necesitarás pocos materiales como hilo o estambre negro, ganchillo y tijeras. El proceso para crear el gorro es muy sencillo ya que deberás ir haciendo puntos con ayuda del hilo y del gancho, esto para ir creando cadenas que formarán la base del gorro, la medida de esta dependerá del tamaño de la cabeza del pequeño que no va a portar. Ahora bien, si eres principiante te recomendamos hacer puntos básicos como el punto bajo o el punto alto. Es indispensable que antes de comenzar a tejer realices un nudo corredizo, esto permitirá que todo el proceso de tejido no se destruya además de que te permitirá ajustar o aflojar las partes que consideres convenientes.

Una de las características del gorro de los Saja Boys es que tienen una cadena que termina en “U” en la parte inferior, por lo que deberás tejerla para que la réplica quede idéntica a la prenda original de los personajes.

Manualidades: ¿Cómo hacer figuras crochet de los Saja Boys?

Para complementar esta actividad puedes realizar figuras de crochet de los Saja Boys, ya que estas funcionan como decoración e incluso juguetes para los más pequeños. Para realizarlas necesitarás hilo o estambre en color negro, nude o rosa (para el color de la piel), morado (para hacer las cicatrices del rostro de los personajes), ojos de plástico en color negro, y una cadena (irá en la parte inferior del sobrero). Puedes utilizar alguna imágen para tener una referencia al momento de tejer además de que puedes utilizar el tipo de material que prefieras para el relleno. Incluso puedes añadir accesorios a la figura dec crochet como alguna cadena de plata, esto hará que resalte aún más.