6 ideas de centros de mesa de “KPop Demon Hunters” para fiestas. ¡Puedes hacerlos en casa!
Estas ideas de centros de mesa de “KPop Demon Hunters” son prácticas, fáciles y le van a encantar tanto a la personita cumpleañera como a sus invitados.
Si estás organizando una celebración para tu hija o sobrina que es fan de "Las Guerreras KPop", a continuación te compartiremos algunas propuestas de decoración que parecen pequeñas pero pueden hacer toda la diferencia a la hora de lograr una fiesta temática. Se trata de centros de mesa de "KPop Demon Hunters", que se elaboran en casa y con pocos materiales.
6 ideas de centros de mesa de "KPop Demon Hunters"
@detallesmaritzee centro de mesa Guerreras Kpop! #manualidades #fyp #parati #guerreraskpop #centrosdemesa ♬ sonido original - Detalles Maritzee
1. Con cubos de madera
Comenzamos la lista con un diseño que parte de cubos de madera pequeños, cuyo interior se decora con papel crepé de color morado. Luego, las imágenes de "KPop Demon Hunters" están sostenidas por palitos, que a su vez puedes clavar en materiales como espuma. Las imágenes para imprimir puedes descargarlas en plataformas como Pinterest, recortarlas por el contorno y pegarlas en un material de superficie firme.
2. Con chicleras
@aussmm Centros de mesa GUERRERAS KPOP✨🪩💜 #creatorsearchinsights #guerreraskpop #kpopdemonhunters #decoracionesglobos #fyp ♬ Golden - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast
En línea puedes conseguir chicleras en versión mini, que sirven como base de llamativos centros de mesa. En este diseño también se usaron portaglobos, papel crepé, papel metálico, impresiones de "Las Guerreras KPop" y globos en forma de estrella.
3. Con papel rosado
@decoeventosmagic Mira como hacer un centro de mesa de las guerreras de k-pop :) #k-pop #centrosdemesa #manualidadesfaciles ♬ sonido original - DecoEventosMagic
Este diseño es más sencillo en el sentido de que lleva menos elementos decorativos, pero también resulta fácil de hacer y altamente llamativo. Necesitas conseguir una base circular pequeña con una superficie plana donde vas a pegar pedazos de papel crepé rosa, los cuales terminan asemejándose a un "jardín". Arriba vas a colocar un globo de color sólido y una imagen impresa de las "Huntrix".
4. Centros de mesa de "KPop Demon Hunters" con flores
@familiagomezfranco Arreglos sencillos pero que a mi hija hacen feliz 😂. #fyp #kpopdemonhunters #birthday ♬ original sound - Familia Gomez Franco
Nos encantó la originalidad de estos centros de mesa de "KPop Demon Hunters" que se salen de lo convencional y se pueden lograr en casa. La base es una maceta con plantitas artificiales que puedes acomodar a tu gusto sobre espuma.
5. Con dulces
Otra opción sencilla de elaborar, atractiva y bonita consiste en añadir brochetas de dulces, chocolates y bombones a tus centros de mesa. En este ejemplo se usaron huacales de madera en versión mini, decorados con papel crepé.
6. Cajitas de ramen
@_mizzbakesalot_ So fun making these Kpop noodle centerpieces #KpopDemonHunters ♬ Golden - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast
Aquí tenemos otra de las opciones más originales que podrías lograr para tu centro de mesa. Consiste en paquetes de ramen como el que les fascina a las "Huntrix", y que se decoran con imágenes de los personajes. Puedes armarlos, por ejemplo, con pequeños botes de colores a los cuales vas a añadir imágenes impresas y recortes que simulan ingredientes.