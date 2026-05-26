6 ideas de centros de mesa de “KPop Demon Hunters” para fiestas. ¡Puedes hacerlos en casa!

Si estás organizando una celebración para tu hija o sobrina que es fan de "Las Guerreras KPop", a continuación te compartiremos algunas propuestas de decoración que parecen pequeñas pero pueden hacer toda la diferencia a la hora de lograr una fiesta temática. Se trata de centros de mesa de "KPop Demon Hunters", que se elaboran en casa y con pocos materiales.

6 ideas de centros de mesa de "KPop Demon Hunters"

1. Con cubos de madera

Comenzamos la lista con un diseño que parte de cubos de madera pequeños, cuyo interior se decora con papel crepé de color morado. Luego, las imágenes de "KPop Demon Hunters" están sostenidas por palitos, que a su vez puedes clavar en materiales como espuma. Las imágenes para imprimir puedes descargarlas en plataformas como Pinterest, recortarlas por el contorno y pegarlas en un material de superficie firme.

2. Con chicleras

En línea puedes conseguir chicleras en versión mini, que sirven como base de llamativos centros de mesa. En este diseño también se usaron portaglobos, papel crepé, papel metálico, impresiones de "Las Guerreras KPop" y globos en forma de estrella.

3. Con papel rosado

Este diseño es más sencillo en el sentido de que lleva menos elementos decorativos, pero también resulta fácil de hacer y altamente llamativo. Necesitas conseguir una base circular pequeña con una superficie plana donde vas a pegar pedazos de papel crepé rosa, los cuales terminan asemejándose a un "jardín". Arriba vas a colocar un globo de color sólido y una imagen impresa de las "Huntrix".

4. Centros de mesa de "KPop Demon Hunters" con flores

Nos encantó la originalidad de estos centros de mesa de "KPop Demon Hunters" que se salen de lo convencional y se pueden lograr en casa. La base es una maceta con plantitas artificiales que puedes acomodar a tu gusto sobre espuma.

5. Con dulces

Otra opción sencilla de elaborar, atractiva y bonita consiste en añadir brochetas de dulces, chocolates y bombones a tus centros de mesa. En este ejemplo se usaron huacales de madera en versión mini, decorados con papel crepé.

6. Cajitas de ramen

Aquí tenemos otra de las opciones más originales que podrías lograr para tu centro de mesa. Consiste en paquetes de ramen como el que les fascina a las "Huntrix", y que se decoran con imágenes de los personajes. Puedes armarlos, por ejemplo, con pequeños botes de colores a los cuales vas a añadir imágenes impresas y recortes que simulan ingredientes.