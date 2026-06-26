Así puedes maquillar tus cejas según el color de tu cabello

Las cejas son el marco del rostro, ya que tienen el poder de levantar la mirada, suavizar las facciones o, por el contrario, endurecer la expresión si no se utiliza el tono adecuado.

Existe un error muy común al maquillar las cejas y es usar exactamente el mismo tono que el color del cabello. Sin embargo, los expertos en belleza explican que las cejas que son idénticas al pelo se ven artificiales y restan profundidad a nuestra cara.

La regla de oro consiste en jugar con los contrastes de luz y las temperaturas del color, cálidos y fríos, para obtener un equilibrio natural luego de analizar la raíz de la melena y el subtono de la piel.

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Así maquillas tus cejas según tu color de cabello

Cabello rubio (blonde)

La regla para maquillar tus cejas es buscar de uno a dos tonos más oscuros que tu cabello. Elige tonos rubios cenizos (taupe) o marrones muy claros o fríos. Los pigmentos amarillos o dorados, ya que se ven falsos bajo la luz, deben ser evitados.

Cabello castaño (brunette)

La regla básica es buscar de uno a dos tonos más claros que tu melena. La tonalidad deberá centrarse en marrones medios, cafés suaves o tonos chocolate. Evita a toda costa el negro o los cafés muy oscuros, ya que tienden a endurecer la mirada de inmediato.

La forma correcta de maquillar tus cejas, de acuerdo con tu color de cabello|Pexels: AI25.Studio Studio

Cabello negro

La regla principal es jamás usar color negro, es preferible elegir la suavidad. La tonalidad que se recomienda es gris oscuro, carbón o un marrón frío que sea muy oscuro. Se pide evitar a toda costa el tono negro puro, ya que, además de restar juventud a tu rostro, también crea el efecto de bloque pesado.

Así debes maquillar tus cejas para que combinen con tu melena|Pexels: Nataliya Vaitkevich

Cabello pelirrojo

La regla principal es no buscar un rojo idéntico; prefiere armonía terrestre. Las tonalidades recomendadas son los cobres suaves, los rubios cálidos o marrones que tengan destellos rojizos. Evita siempre los colores grises o cenizos, ya que apagarán completamente la calidez de tu rostro.

