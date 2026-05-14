7 trucos para aplicar el polvo traslúcido sin resecar

El polvo traslúcido es la herramienta definitiva para fijar el maquillaje, disimular los poros y garantizar que la base permanezca intacta durante varias horas. Sin embargo, cuando se aplica de manera incorrecta o en cantidades excesivas, este producto puede absorber los aceites naturales de la dermis.

Esto puede dar como resultado un acabado empolvado, rígido y texturizado, conocido como rostro acartonado. De acuerdo con maquilladores profesionales, el secreto para lucir una piel perfecta no es eliminar el polvo, sino modificar la forma en la que interactúa con los demás productos que ponemos en nuestro rostro.

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Los 7 trucos para aplicar polvo traslúcido sin resecar tu piel

Hidrata intensamente la piel antes de maquillar

Aplica una crema humectante o un suero con ácido hialurónico; el polvo necesita una base bien hidratada para no succionar el agua de tus células.

Elimina las líneas acumuladas antes de sellar

Pasa una esponja húmeda o un hisopo sobre los pliegues de las ojeras o la boca para retirar el exceso de corrector antes de depositar el polvo.

La forma correcta de aplicar polvos traslúcidos para que tu piel no se reseque|Pexels: Enes Beydilli

Descarga el exceso en el dorso de la mano

Tras tomar el polvo con tu borla o brocha, presiónala firmemente contra tu mano para retirar los cúmulos pesados y aplicar solo una microcapa fina.

Sustituye la borla por una brocha abierta

Si tienes la piel seca o madura, usa una brocha pequeña y suelta para difuminar; deposita mucho menos producto y mantiene un acabado satinado.

Aplica únicamente a toques, nunca arrastres

Presiona la herramienta de forma suave y vertical sobre la piel; arrastrarla levanta la base húmeda inferior y genera parches texturizados.

Los secretos para evitar que el polvo traslúcido reseque tu piel|Pexels: DS stories

Sella solo las zonas de alto movimiento

Concéntrate exclusivamente en la zona T, las ojeras y las líneas de la sonrisa; deja las mejillas libres de polvo para conservar su brillo natural.

Derrite el polvo con un spray fijador

Rocía una bruma hidratante o un fijador al terminar tu maquillaje; esto une las partículas de polvo con la base, eliminando al instante el aspecto seco.

