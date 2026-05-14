Fanáticos descubren urna de cenizas en el cuarto de Inti, hija de Christian Nodal

Hace tan sólo un par de días, Christian Nodal enterneció a sus seguidores al mostrar el nuevo cuarto de su hija Inti en la residencia que comparte con Ángela Aguilar en Texas, Estados Unidos. Las imágenes fueron publicadas ante un posible reencuentro con la pequeña. Si bien todo parecía normal, la polémica ya se ha desatado en redes sociales, pues fanáticos han descubierto que hay una urna de cenizas en la habitación de la menor, así como otros objetos cuestionables, como velas y una carta del tarot.

Urna de cenizas y una carta del tarot: Así es el cuarto de Inti en casa de Christian Nodal

De acuerdo con el video publicado por Christian Nodal en sus historias de Instagram, el cuarto de la pequeña Inti cuenta con su propio clóset. Más allá de los atuendos pequeños, zapatitos y demás accesorios destinados para su hija, lo que más ha llamado la atención es una aparente urna de cenizas frente al armario. Si bien algunos fans del cantante aseguran que se trata de un jarrón decorativo, hay quienes piensan lo contrario.

En el audiovisual, también se aprecia una enorme carta del tarot como parte de la decoración. Este Arcano es uno de los más positivos en la baraja, ya que representa alegría, éxito, vitalidad y claridad tras un período de dificultad. Sin embargo, no es un objeto o simbolismo que deba estar en la habitación de un niño, según argumentan los internautas.

El cuarto de Inti en la casa de Christian y Angela ❤️ un dia ese cuarto tendra la presencia de Ella .. pic.twitter.com/zZdakvdM4J — California Nodal Fan Account (@Anahi401) May 9, 2026

¿Ángela Aguilar decoró el cuarto de Inti?

Una vez que el hallazgo de estos objetos se hizo viral, fanáticos recordaron una entrevista en la que el propio Nodal comparte que su esposa, Ángela, se encargó de la decoración de su hogar en Texas, lo que ha generado aún más polémica. Cabe mencionar que hace tan sólo unos días, la intérprete de “Dime Cómo Quieras” se vio envuelta en controversia similar al publicar una foto de su mascota sobre la cama de la pequeña Inti, lo que fue tomado como una falta de respeto por cientos de usuarios en redes sociales.

¿Inti ya conoció su cuarto en casa de Christian Nodal?

Tal como se explicó, Christian Nodal compartió este video ante la posibilidad de reunirse con su pequeña hija, aprovechando la gira de su expareja, Cazzu, por el país de las Barras y las Estrellas. Sin embargo, reportes apuntan a que El Forajido sólo pudo convivir con su hija durante dos horas, lo que sugiere que aún no conoce su nueva habitación en la residencia del artista.