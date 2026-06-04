uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Cómo maquillar cejas tatuadas

Con los pasos correctos podrás obtener una ceja más natural y lucirás muy bien.

cejas tatuadas.png
Resalta tus cejas.|Pexels

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Las cejas tatuadas han tomado mucha popularidad en el último tiempo por lo que a veces puede surgir la duda sobre si se pueden o no tatuar. Te vamos a contar sobre el paso a paso correcto.

Para maquillar cejas tatuadas de forma correcta, debes decidir si quieres suavizar y definir el diseño existente o neutralizar por completo el tatuaje para dibujar una ceja nueva desde cero. El método dependerá de qué tan oscuro, asimétrico o desgastado esté el pigmento actual.

¿Cómo maquillar las cejas tatuadas?

Opción 1: Suavizar y definir (Tatuaje visible pero manejable)

Si la forma de tu tatuaje te gusta pero el color se ha tornado rojizo, grisáceo o se ve muy plano, puedes aportarle naturalidad y dimensión con estos pasos:

  • Cepillado: Peina los vellos naturales hacia arriba con un cepillo limpio tipo espiral para separarlos del fondo tatuado.
  • Definición del arco: Utiliza un betún o pomada para cejas de base cremosa con una brocha angular extra fina.
  • Trazado exterior: Aplica el producto únicamente desde la mitad de la ceja hacia la colita exterior para dar estructura.
  • Efecto pelo a pelo: Con un plumón delineador de punta de fieltro o un pincel muy delgado, dibuja trazos finos al inicio de la ceja en dirección ascendente.
  • Difuminado: Pasa suavemente el cepillo al inicio para que el color no quede cuadrado ni endurezca tus facciones.
cejas.png
Define tu ceja de la mejor manera.|Pexels

Opción 2: Camuflaje total (Tatuaje asimétrico o color indeseado)

Si buscas cambiar completamente la forma o tapar un color muy oscuro, la clave profesional está en la neutralización cromática:

  • Neutralización del fondo: Aplica un corrector salmón o naranja si el tatuaje es gris o azulado. Si el tatuaje se puso rojo o morado, utiliza un corrector del color de tu piel con subtono amarillo o beige saturado.
  • Difuminado inicial: Asienta el corrector dando ligeros toques con una esponja o brocha compacta pequeña, sin arrastrar el producto.
  • Primer sellado: Aplica una capa muy ligera de polvo traslúcido suelto para fijar la corrección de color en su lugar.
  • Base de maquillaje: Coloca tu base regular o un corrector de alta cobertura idéntico a tu tono de piel encima de la zona tapada para mimetizarla por completo.
  • Segundo sellado: Vuelve a presionar suavemente con polvo traslúcido para crear un lienzo mate y completamente seco.
  • Base de maquillaje: Coloca tu base regular o un corrector de alta cobertura idéntico a tu tono de piel encima de la zona tapada para mimetizarla por completo.
  • Segundo sellado: Vuelve a presionar suavemente con polvo traslúcido para crear un lienzo mate y completamente seco.
Maquillaje.png
Tus ojos lucirán de la mejor manera.|Canva

  • Diseño de nueva ceja: Utiliza un betún de cejas o un plumón de precisión para recrear la forma deseada. Dibuja trazos cortos que imiten vellitos reales, espaciándolos de forma natural.

Consejos de acabado profesional

  • Ilumina los bordes: Aplica una pizca de corrector claro debajo del arco de la ceja para limpiar el trazo y levantar la mirada.
  • Evita el negro puro: Aunque tu cabello sea negro, prefiere tonos marrón oscuro o cenizos para el maquillaje, ya que el negro endurece mucho el rostro sobre una base tatuada.
  • Cuidado post-procedimiento: Si tu tatuaje o micropigmentación es reciente (menos de 15 días), no apliques ningún tipo de maquillaje ni tapes la zona, ya que interrumpirás el proceso de cicatrización y fijación del pigmento.
Tags relacionados
Notas

Galerías y Notas Azteca UNO