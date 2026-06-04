Cómo maquillar cejas tatuadas
Con los pasos correctos podrás obtener una ceja más natural y lucirás muy bien.
Las cejas tatuadas han tomado mucha popularidad en el último tiempo por lo que a veces puede surgir la duda sobre si se pueden o no tatuar. Te vamos a contar sobre el paso a paso correcto.
Para maquillar cejas tatuadas de forma correcta, debes decidir si quieres suavizar y definir el diseño existente o neutralizar por completo el tatuaje para dibujar una ceja nueva desde cero. El método dependerá de qué tan oscuro, asimétrico o desgastado esté el pigmento actual.
¿Cómo maquillar las cejas tatuadas?
Opción 1: Suavizar y definir (Tatuaje visible pero manejable)
Si la forma de tu tatuaje te gusta pero el color se ha tornado rojizo, grisáceo o se ve muy plano, puedes aportarle naturalidad y dimensión con estos pasos:
- Cepillado: Peina los vellos naturales hacia arriba con un cepillo limpio tipo espiral para separarlos del fondo tatuado.
- Definición del arco: Utiliza un betún o pomada para cejas de base cremosa con una brocha angular extra fina.
- Trazado exterior: Aplica el producto únicamente desde la mitad de la ceja hacia la colita exterior para dar estructura.
- Efecto pelo a pelo: Con un plumón delineador de punta de fieltro o un pincel muy delgado, dibuja trazos finos al inicio de la ceja en dirección ascendente.
- Difuminado: Pasa suavemente el cepillo al inicio para que el color no quede cuadrado ni endurezca tus facciones.
Opción 2: Camuflaje total (Tatuaje asimétrico o color indeseado)
Si buscas cambiar completamente la forma o tapar un color muy oscuro, la clave profesional está en la neutralización cromática:
- Neutralización del fondo: Aplica un corrector salmón o naranja si el tatuaje es gris o azulado. Si el tatuaje se puso rojo o morado, utiliza un corrector del color de tu piel con subtono amarillo o beige saturado.
- Difuminado inicial: Asienta el corrector dando ligeros toques con una esponja o brocha compacta pequeña, sin arrastrar el producto.
- Primer sellado: Aplica una capa muy ligera de polvo traslúcido suelto para fijar la corrección de color en su lugar.
- Base de maquillaje: Coloca tu base regular o un corrector de alta cobertura idéntico a tu tono de piel encima de la zona tapada para mimetizarla por completo.
- Segundo sellado: Vuelve a presionar suavemente con polvo traslúcido para crear un lienzo mate y completamente seco.
- Base de maquillaje: Coloca tu base regular o un corrector de alta cobertura idéntico a tu tono de piel encima de la zona tapada para mimetizarla por completo.
- Segundo sellado: Vuelve a presionar suavemente con polvo traslúcido para crear un lienzo mate y completamente seco.
- Diseño de nueva ceja: Utiliza un betún de cejas o un plumón de precisión para recrear la forma deseada. Dibuja trazos cortos que imiten vellitos reales, espaciándolos de forma natural.
Consejos de acabado profesional
- Ilumina los bordes: Aplica una pizca de corrector claro debajo del arco de la ceja para limpiar el trazo y levantar la mirada.
- Evita el negro puro: Aunque tu cabello sea negro, prefiere tonos marrón oscuro o cenizos para el maquillaje, ya que el negro endurece mucho el rostro sobre una base tatuada.
- Cuidado post-procedimiento: Si tu tatuaje o micropigmentación es reciente (menos de 15 días), no apliques ningún tipo de maquillaje ni tapes la zona, ya que interrumpirás el proceso de cicatrización y fijación del pigmento.