Cómo maquillar ojos caídos con sombras mate sin endurecer las facciones

Los ojos caídos no tienen por qué ser un problema a la hora de maquillar el rostro, en especial porque hay distintas técnicas para sacarles provecho sin que los resultados queden exagerados. Y uno de los productos aliados para conseguirlo, son las sombras matificadas, que contrario a lo que muchos piensan, no endurecen las facciones cuando se usan correctamente y hasta dan un toque de elegancia espectacular.

¿Cómo aplicar sombras mate al maquillar los ojos caídos? El secreto para que no tengan efecto cuarteado

De manera general, la piel tiene que estar muy bien hidratada antes de poner el maquillaje, ya que esto depende qué tan intensos quedarán los pigmentos y hasta influye en la duración. Y cuando se trata de la zona de ojos, es fundamental enfocarse en los párpados para que las sombras tengan una buena adherencia y no se marquen las líneas de la piel, que es lo que suele provocar que las facciones se endurezcan.

Si tienes los ojos caídos, es importante hidratar los párpados antes de poner sombras|Pinterest

Un producto que es muy útil para lograr un makeup impecable, es el primer con consistencia "pegajosa", pues ayuda a que el color se impregne mejor y evita que se vaya desprendiendo con el paso de las horas. La clave está en ponerlo de 3 a 5 minutos antes de pasar a las sombras, ya que este tiempo hará que la piel se impregne bien y quede lista para el siguiente paso, según explica el sitio especializado en belleza Beautylish.

3 pasos para poner sombras mate en los ojos caídos y lograr un look revitalizado