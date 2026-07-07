Cómo maquillar ojos caídos con sombras mate sin endurecer las facciones
Si quieres lucir un look elegante y con mucha personalidad, las sombras con efecto mate son perfectas para maquillar ojos caídos y no saturan el rostro.
Los ojos caídos no tienen por qué ser un problema a la hora de maquillar el rostro, en especial porque hay distintas técnicas para sacarles provecho sin que los resultados queden exagerados. Y uno de los productos aliados para conseguirlo, son las sombras matificadas, que contrario a lo que muchos piensan, no endurecen las facciones cuando se usan correctamente y hasta dan un toque de elegancia espectacular.
¿Cómo aplicar sombras mate al maquillar los ojos caídos? El secreto para que no tengan efecto cuarteado
De manera general, la piel tiene que estar muy bien hidratada antes de poner el maquillaje, ya que esto depende qué tan intensos quedarán los pigmentos y hasta influye en la duración. Y cuando se trata de la zona de ojos, es fundamental enfocarse en los párpados para que las sombras tengan una buena adherencia y no se marquen las líneas de la piel, que es lo que suele provocar que las facciones se endurezcan.
Un producto que es muy útil para lograr un makeup impecable, es el primer con consistencia "pegajosa", pues ayuda a que el color se impregne mejor y evita que se vaya desprendiendo con el paso de las horas. La clave está en ponerlo de 3 a 5 minutos antes de pasar a las sombras, ya que este tiempo hará que la piel se impregne bien y quede lista para el siguiente paso, según explica el sitio especializado en belleza Beautylish.
3 pasos para poner sombras mate en los ojos caídos y lograr un look revitalizado
- Toma una brocha pequeña, pero gruesa y aplica una base de color. Elige tonos suaves que sean compatibles con tu piel para que funcionen como base y puedas probar con otros estilos más atrevidos. Por ejemplo, el rosa mauve, marrón o durazno; hay que difuminar las sombras mate por toda la cuenca mientras miras hacia abajo para minimizar los ojos caídos y procura que quede uniforme.
- Haz un cambio de color sutil al maquillar los ojos caídos. Para que el makeup quede llamativo pero sin verse saturado, aplica un segundo tono que funcione como una especie de transición en la mirada. Este tono de sombras mate solo va a ir en la parte inferior y un poco hacia los lados para un delineado muy sutil.
Aplica fijador antes del rímel. Aunque el "setting spray" casi siempre es el último paso en las rutinas de belleza, cuando se trata de maquillar ojos caídos, es conveniente poner un poco de fijador justo después de las sombras mate y luego reforzar. Una vez que termines con las sombras, aplica un toque y deja secar. Finalmente, riza las pestañas y pon un rímel que sirva para alargar.