5 cremas para el contorno de ojos que levantan la mirada y quitan años al instante
Si has notado que tu rostro se ve opaco, puede deberse a que la zona del contorno de ojos está “cansada” y necesitas usar cremas para devolverla la vitalidad.
En una buena rutina de skincare no pueden faltar las cremas para el contorno de ojos. Esto porque las ojeras son una de las primeras áreas en mostrar signos de cansancio o envejecimiento prematuro, lo que hace que el rostro se vea apagado y falto de vida, por lo que resulta indispensable combatir estos efectos con ingredientes que hagan lucir la imagen radiante incluso sin usar maquillaje.
¿Cómo revitalizar el contorno de ojos? Las 5 cremas que sí funcionan
- Con ácido hialurónico para rellenar las ojeras. De todas las sustancias conocidas para el cuidado de la piel, uno de los más populares es el ácido hialurónico, que tiene increíbles efectos en la zona de contorno de ojos. Tal como explica un artículo de la Clínica de Oftalmología Barraquer, las cremas con este ingrediente corrigen las ojeras hundidas y tienen efecto rellenador.
Cremas para el contorno de ojos con cafeína para reducir la inflamación. Para cuando las ojeras están muy inflamadas, no hay nada como los contornos de ojo que contienen cafeína. De acuerdo con un artículo de Derma Essentia, este ingrediente mejora la circulación sanguínea, reduciendo así la hinchazón y estimulando la firmeza de la piel.
- Con péptidos para devolverle firmeza a la piel. Seguramente has escuchado hablar sobre los productos de belleza con péptidos, que son cadenas de aminoácidos que aportan firmeza y flexibilidad, en este caso a la piel, según explica Cleveland Clinic Health. En las cremas para los contornos de ojos, los péptidos tienen la capacidad de desinflamar y reducir las líneas de expresión pronunciadas.
Cremas para el contorno de ojos con vitamina C para aclarar las ojeras. Otra de las sustancias con mayor eficacia para reparar el contorno de ojos con apariencia cansada o envejecida es la vitamina C. Entre sus principales beneficios, está la estimulación de colágeno para devolverle firmeza a la piel y de acuerdo con datos de la Revista Internacional de Dermatología Femenina, tiene efectos aclarantes en las ojeras oscuras porque inhibe la producción de melanina.
- Con retinol para aminorar las líneas de expresión en el rostro. Uno de los ingredientes que han ido ganando popularidad en el mundo del skincare, es el retinol, que incluso es considerado como una especie de "fórmula mágica" para reducir las líneas de expresión y mejorar la apariencia de la zona del contorno de ojos. La realidad es que sí es tan efectiva como se dice, ya que las cremas con retinol en sus compuestos combaten las líneas de expresión y según Dermstore, unifican el tono de la piel.